Robos a choferes de aplicaciones en Godoy Cruz: detuvieron a 2 mujeres y 2 hombres

Se realizaron cinco allanamientos en el barrio Campo Papa y zonas aledañas para desarticular a esa presunta banda.

Uno de los detenidos en el barrio Campo Papa. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

La Policía realizó cinco allanamientos en el barrio Campo Papa y en zonas aledañas y logró detener a cuatro personas , además de secuestrar armas de fuego, municiones y teléfonos celulares, en el marco de una investigación por una ola de robos con armas que sufren choferes de aplicaciones de transporte en distintas zonas de Godoy Cruz.

Ayer, bajo directivas de la Fiscalía de Godoy Cruz, personal de la Dirección General de Investigaciones y con apoyo del Grupo GES realizó cinco allanamientos en varios domicilios del barrio Campo Papa y en calle Salvador Civit de ese departamento.

El operativo se organizó por la investigación de varios robos y hurtos sufridos por choferes de aplicaciones de transporte como Uber y Maxim, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

WhatsApp-Image-2025-09-18-at-6.31.55-PM-768x1024 Otro de los detenidos en el barrio Campo Papa. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. Durante los procedimientos, se logró la aprehensión de cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, que estarían vinculados a distintos hechos delictivos. Además, se secuestraron dos armas de fuego tipo revólver de distinto calibre, más de 30 cartuchos de diferentes calibres y cuatro teléfonos celulares. Todo el material quedó a disposición de la Justicia.

Según las denuncias, los delincuentes utilizaban el siguiente un modus operandi: citaban a choferes de aplicaciones en inmediaciones del barrio, los amenazaban con armas de fuego y los despojaban de sus pertenencias para luego darse a la fuga.

La Fiscalía dispuso el traslado de los dos hombres al Complejo de Detención Estrada y de las dos mujeres a la Comisaría 7ª, en tanto que las armas y demás elementos incautados quedaron en custodia judicial. “Con este resultado, mediante arduas tareas investigativas, se logró desarticular una banda que generaba temor e inseguridad en la zona", explicaron oficialmente.