Un "viudo negro" recibió una condena de 9 años de cárcel por el ataque a Sebastián Fariña, ex de Lizy Tagliani

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Zárate condenó este viernes a 9 años de prisión a Tobías Fabián Pérez, conocido como el “viudo negro”, por el violento asalto contra Sebastián Alberto Fariña, ex pareja de la conductora Lizy Tagliani. El ataque ocurrió en agosto de 2023 en la casa de la víctima, en el partido bonaerense de Zárate.
Pérez fue encontrado culpable como coautor del delito de robo doblemente calificado —por haber sido cometido en poblado y en banda, y por las lesiones ocasionadas—, aunque resultó absuelto de la acusación de abuso sexual.
Los jueces también condenaron a los otros dos acusados. Franco Gabriel Pérez recibió 7 años de prisión efectiva, bajo la misma calificación legal y en calidad de coautor. En tanto, Dylan Joaquín Ruiz fue hallado responsable como partícipe secundario de robo calificado y sentenciado a 2 años de prisión en suspenso, con reglas de conducta que deberá cumplir mientras dure la condena.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Zárate condenó este viernes a 9 años de prisión a Tobías Fabián Pérez, conocido como el "viudo negro"
Cómo fue el ataque a Sebastián Fariña
Según la investigación, el 30 de agosto de 2023 Tobías Pérez llegó al domicilio de Fariña tras pactar un encuentro. Una vez en el lugar, lo esposó con correas de cuero, lo adormeció con un gel íntimo y lo sometió a golpes, descargas eléctricas y mordidas, dejándole graves lesiones, incluidas fracturas cervicales.
Tras reducirlo, llamó a su cómplice Franco Gabriel Pérez para desvalijar la vivienda. Luego, Dylan Joaquín Ruiz los ayudó con un Ford Focus negro, en el que realizaron varios viajes para llevarse los objetos robados.
Entre las pruebas que sostuvieron la acusación se incluyeron filmaciones de cámaras de seguridad, fotos y videos hallados en los celulares de los acusados, así como la declaración de un vecino que escuchó ruidos sospechosos. En uno de los allanamientos, la policía también encontró documentos de Fariña en poder del viudo negro.
Según la investigación, el 30 de agosto de 2023 Tobías Pérez llegó al domicilio de Fariña tras pactar un encuentro.
Antecedentes del principal acusado
Tobías Fabián Pérez tenía un historial delictivo previo con causas por extorsión agravada, tentativa de homicidio agravado, violación de domicilio y portación ilegal de arma de fuego, además de una imputación por tenencia simple de estupefacientes.