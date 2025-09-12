Un "viudo negro" recibió una condena de 9 años de cárcel por el ataque a Sebastián Fariña, ex de Lizy Tagliani

El Tribunal Oral de Zárate condenó a Tobías Pérez a 9 años de prisión por robo calificado y dictó penas de 7 y 2 años para sus dos cómplices.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Zárate condenó este viernes a 9 años de prisión a Tobías Fabián Pérez, conocido como el “viudo negro”, por el violento asalto contra Sebastián Alberto Fariña, ex pareja de la conductora Lizy Tagliani. El ataque ocurrió en agosto de 2023 en la casa de la víctima, en el partido bonaerense de Zárate.

Pérez fue encontrado culpable como coautor del delito de robo doblemente calificado —por haber sido cometido en poblado y en banda, y por las lesiones ocasionadas—, aunque resultó absuelto de la acusación de abuso sexual.

Los jueces también condenaron a los otros dos acusados. Franco Gabriel Pérez recibió 7 años de prisión efectiva, bajo la misma calificación legal y en calidad de coautor. En tanto, Dylan Joaquín Ruiz fue hallado responsable como partícipe secundario de robo calificado y sentenciado a 2 años de prisión en suspenso, con reglas de conducta que deberá cumplir mientras dure la condena.

Según la investigación, el 30 de agosto de 2023 Tobías Pérez llegó al domicilio de Fariña tras pactar un encuentro. Una vez en el lugar, lo esposó con correas de cuero, lo adormeció con un gel íntimo y lo sometió a golpes, descargas eléctricas y mordidas, dejándole graves lesiones, incluidas fracturas cervicales.

Tras reducirlo, llamó a su cómplice Franco Gabriel Pérez para desvalijar la vivienda. Luego, Dylan Joaquín Ruiz los ayudó con un Ford Focus negro, en el que realizaron varios viajes para llevarse los objetos robados.