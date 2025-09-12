12 de septiembre de 2025 - 18:13

Dos detenidos tras tirotear una vivienda en Maipú: los vecinos los derribaron de la moto y los redujeron

El violento episodio ocurrió en la mañana del viernes en el Barrio Mejor Maipú. La víctima afirmó que la pareja en moto efectuó tres disparos contra su casa.

Dos detenidos tras tirotear una vivienda en Maipú

Dos detenidos tras tirotear una vivienda en Maipú

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento episodio sacudió esta mañana a un barrio de Maipú, cuando una pareja a bordo de una motocicleta efectuó varios disparos contra el frente de una vivienda. Los propios vecinos intervinieron y lograron derribar a los agresores, quienes terminaron siendo detenidos por la Policía.

Leé además

La víctima fue trasladada al hospital Scaravelli y luego derivada al Central. Archivo

Tomaba alcohol con amigos en San Carlos, le dieron un balazo en la cabeza y le quemaron la moto y dos bicicletas

Por Redacción Policiales
Una nena murió aplastada por una pared tras un choque de una moto en barrio Lihué de Guaymallén

Tragedia en Guaymallén: una nena de 3 años murió aplastada por una pared que derribó una moto tras un choque

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 hs, cuando varias llamadas al 911 alertaron sobre un tiroteo en el Barrio Mejor Maipú. Al llegar al lugar, personal de la Subcomisaría Tropero Sosa constató que los sospechosos ya habían sido reducidos por los vecinos del barrio.

Uno de los detenidos, identificado como N.G, fue atrapado en el sitio, mientras que una mujer identificada como F.O intentó intervenir armada con un cuchillo para evitar su arresto, aunque fue rápidamente desarmada por los uniformados.

Dos detenidos tras tirotear una vivienda en Maipú
Las armas secuestradas tras el tiroteo

Las armas secuestradas tras el tiroteo

Durante la requisa inicial no se encontraron armas de fuego en posesión del detenido. Sin embargo, tras un rastrillaje en las inmediaciones, se logró el secuestro de una pistola Bersa calibre 9 mm, con cargador y siete cartuchos, uno de ellos con revestimiento de teflón, un tipo de munición diseñada para atravesar chalecos antibalas.

La víctima del ataque denunció que la pareja en moto efectuó al menos tres disparos contra el frente de su domicilio, sin motivo aparente. En la escena se levantaron tres vainas servidas, y ambos implicados quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa para determinar los motivos del ataque y si los imputados tienen antecedentes o vínculos con otros hechos similares.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un estudiante de 16 años abrió fuego este miércoles en la escuela secundaria Evergreen.

Alumno de 16 años llegó armado al aula, le disparó a dos compañeros y luego se quitó la vida

Por Redacción Mundo
Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo

Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo: quedó en estado crítico

Por Redacción Policiales
el gran dyango regresa a mendoza: donde comprar las entradas para el show en el arena maipu

El gran Dyango regresa a Mendoza: dónde comprar las entradas para el show en el Arena Maipú

Por Redacción Espectáculos
Il Divo vuelve a Mendoza con su nuevo show By Candlelight

Il Divo vuelve a Mendoza con su nuevo show "By Candlelight": cuándo y dónde conseguir las entradas

Por Redacción Espectáculos