Dos detenidos tras tirotear una vivienda en Maipú: los vecinos los derribaron de la moto y los redujeron

El violento episodio ocurrió en la mañana del viernes en el Barrio Mejor Maipú. La víctima afirmó que la pareja en moto efectuó tres disparos contra su casa.

Un violento episodio sacudió esta mañana a un barrio de Maipú, cuando una pareja a bordo de una motocicleta efectuó varios disparos contra el frente de una vivienda. Los propios vecinos intervinieron y lograron derribar a los agresores, quienes terminaron siendo detenidos por la Policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 hs, cuando varias llamadas al 911 alertaron sobre un tiroteo en el Barrio Mejor Maipú. Al llegar al lugar, personal de la Subcomisaría Tropero Sosa constató que los sospechosos ya habían sido reducidos por los vecinos del barrio.

Uno de los detenidos, identificado como N.G, fue atrapado en el sitio, mientras que una mujer identificada como F.O intentó intervenir armada con un cuchillo para evitar su arresto, aunque fue rápidamente desarmada por los uniformados.

Dos detenidos tras tirotear una vivienda en Maipú Las armas secuestradas tras el tiroteo Durante la requisa inicial no se encontraron armas de fuego en posesión del detenido. Sin embargo, tras un rastrillaje en las inmediaciones, se logró el secuestro de una pistola Bersa calibre 9 mm, con cargador y siete cartuchos, uno de ellos con revestimiento de teflón, un tipo de munición diseñada para atravesar chalecos antibalas.

La víctima del ataque denunció que la pareja en moto efectuó al menos tres disparos contra el frente de su domicilio, sin motivo aparente. En la escena se levantaron tres vainas servidas, y ambos implicados quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación continúa para determinar los motivos del ataque y si los imputados tienen antecedentes o vínculos con otros hechos similares.