Está embarazada y se lanzó de una moto en plena ruta tras ser agredida por su novio

Saltó del rodado en movimiento para escapar de un presunto ataque de su pareja. La víctima fue hospitalizada, mientras que su novio se encuentra prófugo.

En Jujuy una mujer embarazada se arrojó de una moto en movimiento. Sufrió severas heridas, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital.

Joven de 30 años, embarazada transitando el quinto mes, del departamento Palpalá de la provincia de Jujuy, se arrojó de su moto en movimiento. La razón de su acción se debe a un supuesto episodio de violencia de género.

Según la información del portal del diario El Tribuno, el hecho ocurrió sobre la ruta nacional 66, a la altura del barrio 18 de Noviembre, donde la víctima y el presunto agresor circulaban en una motocicleta Gilera Smash.

La pareja habría mantenido una discusión, el conductor comenzó a realizar maniobras en zig-zag y golpeó el tambor del rodado a fin de amenazar a la víctima, quien se lanzó al asfalto, según informó Agencia Noticias Argentinas.

La futura madre exclamó auxilio y dos hombres que pasaban por el lugar la asistieron. Su novio detuvo el vehículo, arrojó botellas de vidrio contra los transeúntes y huyó a pie del lugar. La Justicia se encuentra en busqueda del agresor.

La Policía acudió al lugar y solicitó la asistencia del personal del SAME. El equipo médico constató las severas heridas que la muchacha sufrió a causa de la violenta caída, por lo que se determinó su derivación al Hospital Materno Infantil.