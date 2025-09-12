12 de septiembre de 2025 - 21:44

Está embarazada y se lanzó de una moto en plena ruta tras ser agredida por su novio

Saltó del rodado en movimiento para escapar de un presunto ataque de su pareja. La víctima fue hospitalizada, mientras que su novio se encuentra prófugo.

En Jujuy una mujer embarazada se arrojó de una moto en movimiento. Sufrió severas heridas, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Joven de 30 años, embarazada transitando el quinto mes, del departamento Palpalá de la provincia de Jujuy, se arrojó de su moto en movimiento. La razón de su acción se debe a un supuesto episodio de violencia de género.

Todo sucedió dentro de la Seccional Nº 26 del barrio Belgrano, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Según la información del portal del diario El Tribuno, el hecho ocurrió sobre la ruta nacional 66, a la altura del barrio 18 de Noviembre, donde la víctima y el presunto agresor circulaban en una motocicleta Gilera Smash.

La pareja habría mantenido una discusión, el conductor comenzó a realizar maniobras en zig-zag y golpeó el tambor del rodado a fin de amenazar a la víctima, quien se lanzó al asfalto, según informó Agencia Noticias Argentinas.

La futura madre exclamó auxilio y dos hombres que pasaban por el lugar la asistieron. Su novio detuvo el vehículo, arrojó botellas de vidrio contra los transeúntes y huyó a pie del lugar. La Justicia se encuentra en busqueda del agresor.

La Policía acudió al lugar y solicitó la asistencia del personal del SAME. El equipo médico constató las severas heridas que la muchacha sufrió a causa de la violenta caída, por lo que se determinó su derivación al Hospital Materno Infantil.

Un ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación intervino en la investigación y ordenó el secuestro de la moto, que fue trasladada a la Comisaría 51°. Por su parte, el Juzgado especializado en Violencia de Género emitió una orden de captura para el sospechoso, quien se encuentra prófugo.

