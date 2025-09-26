El Gobierno acordó un nuevo convenio de trabajo con un sector de la Salud: de qué se trata

"El acuerdo logrado con ATSA introduce aumentos salariales, reducción de jornada y jerarquización de la enfermería del Régimen 15. ATE no acompañó la propuesta.

El Gobierno de Alfredo Cornejo y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) firmaron el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del Régimen 15, que actualiza el marco laboral de los trabajadores de la salud después de casi dos décadas.

Según informó el Ministerio de Salud y Deportes, el documento fue evaluado por los gremios que representan al sector, Asociación de Trabajadores del Estado y ATSA, pero solo este último aceptó la propuesta.

Un dato no menor, para que el convenio entre en vigencia, ATSA deberá acreditar un mayor número de afiliados que ATE. El acuerdo introduce cambios en la estructura del escalafón con foco en la funcionalidad de las tareas, la calificación profesional y el reconocimiento del mérito.

"La intención de este acuerdo era equiparar las diferencias salariales. Ahora, los adicionales impactarán de lleno en el básico y los trabajadores de este régimen tendrán un aumento promedio del 45%", precisaron desde Casa de Gobierno.

El nuevo CCT contempla incrementos salariales que van del 20% al 60%, la reducción de la jornada laboral para profesionales no asistenciales, la jerarquización de la enfermería y de los licenciados, así como un esquema de capacitación permanente remunerada. Entre las medidas también se destacan: