Metrotranvía: El Gobierno autorizó desembolsos por casi 8.000 millones para la ampliación del proyecto

El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó dos nuevos desembolsos de fondos destinados a la ampliación del Metrotranvía , por un total de $7.780.667.657. Se trata de aportes de capital a favor de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM S.A.U.P.E.), que se utilizarán para cancelar certificados de obra correspondientes a las etapas III y IV del proyecto.

Paradores, logística y gasoducto: el millonario desembolso que hizo Cornejo para el avance del Metrotranvía

Según lo publicado en el Boletín Oficial, el Decreto 1194 , firmado el 30 de mayo de 2025, autorizó una transferencia de $3.868.816.774 para el pago del certificado 20 de la obra. Posteriormente, mediante el Decreto 1465 del 10 de julio, se aprobó un nuevo aporte de $3.911.850.883, vinculado al certificado 21.

Estos desembolsos se enmarcan en la Ley 9497, que facultó al Poder Ejecutivo a utilizar créditos para la ejecución del Metrotranvía hasta un monto de $29.882 millones . La norma también estableció que los valores serían actualizados en función del Índice de Costo de Construcción del Gran Mendoza.

A su vez, la Ley de Presupuesto 2025 (9601) autorizó al Ejecutivo provincial a invertir en la STM con fines de infraestructura y bienes de capital, siempre con intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Por su parte, el Decreto 811/2025 reglamentó la modalidad de estos aportes, estableciendo que deben estar respaldados por informes del Directorio de la STM y convenios específicos con el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Los decretos fueron refrendados por el gobernador Alfredo Cornejo y por los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).

En Casa de Gobierno aseguran que estos nuevos desembolsos continúan respaldando las etapas III y IV del Metrotranvía, proyecto que busca ampliar la red de transporte público eléctrico en el Gran Mendoza.

Nuevo pedido de financiamiento

Durante la presentación del Proyecto de Presupuesto 2026, el Gobierno solicitó a la Legislatura autorización para un nuevo financiamiento: $140.000 millones para el Metrotranvía y $100.000 millones para iniciar el proyecto del Tren de Cercanías, obras que consideran “clave” para la conectividad del Gran Mendoza y la zona Este de la provincia.

“Se trata de nueva deuda, pero buscamos financiamiento de organismos internacionales con condiciones blandas: largos plazos de amortización, bajas tasas de interés y periodos de gracia que permitan desarrollar los proyectos”, explicó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad.

Respecto al Metrotranvía, el Gobierno mantiene la intención de acelerar las inversiones tanto hacia el norte, en Las Heras, rumbo al Aeropuerto, como hacia el sur, hasta la Facultad de Ciencias Agrarias, en Luján de Cuyo.

Financiamineto de Metrotranvía y Tren de Cercanía

Los $140.000 millones no solo se destinarán a la ampliación, prevista para finalizar en el segundo semestre de 2027, sino también a la preservación y mejora de las etapas I y II, actualmente en funcionamiento, que comprenden el tramo de Panquehua a Gutiérrez.

“Son $140.000 millones que se suman a los ya invertidos para la finalización de las etapas III y IV. Otra parte se destinará a levantar y rehabilitar todas las vías de las etapas I y II que estaban deterioradas”, señaló Fayad.

Hasta el momento, para la ampliación del Metrotranvía, el Ejecutivo ya tomó tres préstamos: uno en títulos de deuda SVS (verde) por $27.255 millones; un préstamo del Banco Nación por $31.115 millones; y otro del Banco Santander por $23.036 millones.

Los decretos

pedido_292207_29092025