10 de noviembre de 2025 - 07:24

OSEP dispuso un aumento en las cuotas de afiliación voluntaria y exámenes médicos a partir de diciembre

La actualización incluye aumentos en las cuotas mensuales y en los aranceles de admisión médica. También se fijó un nuevo recargo por mora.

La Obra Social de Empleados Públicos dispuso un incremento en las cuotas mensuales para afiliados voluntarios e intermedios, además de nuevos valores para exámenes médicos y aranceles. La medida fue aprobada por el Directorio y publicada en el Boletín Oficial.

La Obra Social de Empleados Públicos dispuso un incremento en las cuotas mensuales para afiliados voluntarios e intermedios, además de nuevos valores para exámenes médicos y aranceles. La medida fue aprobada por el Directorio y publicada en el Boletín Oficial.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) oficializó una actualización de cuotas para afiliados voluntarios, entidades intermedias y beneficiarios de convenios, que comenzará a aplicarse desde diciembre. La medida forma parte de la Resolución 1194, publicada en el Boletín Oficial, que también establece nuevos valores para exámenes médicos y el recargo por mora.

Leé además

Martina tiene 6 años, el año que viene va empezar primer grado en una escuela de Malargüe, y tiene síndrome Vacter. Foto: Gentileza

Las luchas de Martina: tiene 6 años, discapacidad y su familia afronta un conflicto con Osep por la cobertura

Por Verónica De Vita
Los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia, que está presidida por el juez Dalmiro Garay.

En medio de tensiones, la Suprema Corte se prepara para afrontar sus propias elecciones

Por Martín Fernández Russo

El ajuste alcanza a los distintos segmentos de afiliación voluntaria, incluidos los afiliados independientes, los provenientes de convenios con entidades intermedias y los beneficiarios bajo el régimen de la Resolución 707/00.

Según se desprende de la resolución, la actualización de valores se basa en la cuota vigente en septiembre de 2025, a la cual se aplicó un aumento informado por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto. El cálculo incluye los Fondos Especiales de la obra social —Catastróficas y Discapacidad— y la unificación de criterios de aportes entre los sistemas obligatorio y voluntario.

Valores de OSEP Diciembre 2025

Estas cuotas incluyen los fondos especiales. Además, se establece que los afiliados mantendrán la categoría correspondiente al grupo etario con el que ingresaron al sistema, excepto en el caso de los hijos que superen los 21 años, quienes pasarán a la categoría de adherente menor de 40 años.

Entidades intermedias y convenios

El Anexo I de la resolución detalla los nuevos valores aplicables a entidades con convenio, entre las que se encuentran las Cámaras de CIPA de Las Heras, diversas cajas profesionales (Forense, de Escribanos, de Ciencias Económicas, entre otras), cooperativas y organismos públicos con pasantías o contrataciones a través de OSEP.

Entre los valores destacados, se fijan las siguientes cuotas desde diciembre de 2025:

  • Convento Carmelo del Espíritu Santo y María Madre de la Iglesia: $79.000
  • Caja de Jubilaciones y Pensiones de Escribanos: Afiliados convenio anterior: $102.400 - Afiliados convenio nuevo: $117.400
  • Bomberos Voluntarios y Defensa Civil: Titulares y cónyuges: $92.000 - Hijos menores de 21 años: $56.300
  • Pasantías: Titular de 18 a 39 años: $92.000 - Titular de 40 a 44 años: $104.800

Otros ajustes y aranceles médicos

La resolución también actualiza los valores de los exámenes médicos de admisión y estudios específicos:

  • Examen de admisión adultos: $35.100
  • Examen de admisión niños: $27.900
  • Papanicolaou y colposcopia: $49.500
  • Otoemisiones acústicas: $24.800
  • Exámenes de adultos y niños en Malargüe y General Alvear: $22.100

Asimismo, el recargo por mora que se aplicará en el segundo vencimiento de pago de cuotas será de $2.200 a partir del mismo mes.

La resolución y anexo

pedido_296130_04112025
anexo (53)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mauricio Macri llevará adelante una nueva reunión con el PRO.

Mauricio Macri convocó a una nueva reunión del PRO, tras "no ponerse de acuerdo" con Javier Milei

Por Redacción Política
Fuerte cruce entre Miguel Ángel Pichetto y Marcos Galperín por el pedido de regular a Shein y Temu.

La advertencia de Miguel Ángel Pichetto a Marcos Galperín: "Las plataformas chinas te van a pasar por arriba"

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei.

Milei celebró el aniversario de la caída del Muro de Berlín y apuntó contra "la mentira del socialismo real"

Por Redacción Política
apital y Guaymallén eliminaron más de un centenar de tasas, Godoy Cruz y Luján de Cuyo impulsaron planes de simplificación. Las Heras y Maipú apostaron a programas de exención y alivio fiscal.

Oficial: cuáles son los municipios del Gran Mendoza que eliminaron más impuestos

Por Jorge Yori