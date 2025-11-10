OSEP dispuso un aumento en las cuotas de afiliación voluntaria y exámenes médicos a partir de diciembre

La actualización incluye aumentos en las cuotas mensuales y en los aranceles de admisión médica. También se fijó un nuevo recargo por mora.

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) oficializó una actualización de cuotas para afiliados voluntarios, entidades intermedias y beneficiarios de convenios, que comenzará a aplicarse desde diciembre. La medida forma parte de la Resolución 1194, publicada en el Boletín Oficial, que también establece nuevos valores para exámenes médicos y el recargo por mora.

El ajuste alcanza a los distintos segmentos de afiliación voluntaria, incluidos los afiliados independientes, los provenientes de convenios con entidades intermedias y los beneficiarios bajo el régimen de la Resolución 707/00.

Según se desprende de la resolución, la actualización de valores se basa en la cuota vigente en septiembre de 2025, a la cual se aplicó un aumento informado por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto. El cálculo incluye los Fondos Especiales de la obra social —Catastróficas y Discapacidad— y la unificación de criterios de aportes entre los sistemas obligatorio y voluntario.

Valores de OSEP Diciembre 2025 Estas cuotas incluyen los fondos especiales. Además, se establece que los afiliados mantendrán la categoría correspondiente al grupo etario con el que ingresaron al sistema, excepto en el caso de los hijos que superen los 21 años, quienes pasarán a la categoría de adherente menor de 40 años.

Entidades intermedias y convenios El Anexo I de la resolución detalla los nuevos valores aplicables a entidades con convenio, entre las que se encuentran las Cámaras de CIPA de Las Heras, diversas cajas profesionales (Forense, de Escribanos, de Ciencias Económicas, entre otras), cooperativas y organismos públicos con pasantías o contrataciones a través de OSEP.

Entre los valores destacados, se fijan las siguientes cuotas desde diciembre de 2025: Convento Carmelo del Espíritu Santo y María Madre de la Iglesia : $79.000

: $79.000 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Escribanos: Afiliados convenio anterior: $102.400 - Afiliados convenio nuevo: $117.400

Afiliados convenio anterior: $102.400 - Afiliados convenio nuevo: $117.400 Bomberos Voluntarios y Defensa Civil: Titulares y cónyuges: $92.000 - Hijos menores de 21 años: $56.300

Titulares y cónyuges: $92.000 - Hijos menores de 21 años: $56.300 Pasantías: Titular de 18 a 39 años: $92.000 - Titular de 40 a 44 años: $104.800 Otros ajustes y aranceles médicos La resolución también actualiza los valores de los exámenes médicos de admisión y estudios específicos: Examen de admisión adultos: $35.100

Examen de admisión niños: $27.900

Papanicolaou y colposcopia: $49.500

Otoemisiones acústicas: $24.800

Exámenes de adultos y niños en Malargüe y General Alvear: $22.100 Asimismo, el recargo por mora que se aplicará en el segundo vencimiento de pago de cuotas será de $2.200 a partir del mismo mes.