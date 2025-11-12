Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández que Milei se ofreció a cuidar si el exmandatario iba preso

El animal de raza collie supo ser símbolo de la Quinta de Olivos tras el mandato de Fernández. “Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado”, escribió el expresidente en Instagram.

El expresidente Alberto Fernández atraviesa un duro momento personal tras la muerte de su perro Dylan, quien lo acompañó durante sus años en la Quinta de Olivos y supo ser viral en redes sociales. El animal, de raza collie, había tenido complicaciones de salud en los últimos meses y finalmente falleció este miércoles.

Según trascendió, Dylan vivía junto al exmandatario en el barrio porteño de Puerto Madero, donde solía salir a pasear a diario con su paseador. En el último tiempo, vecinos del lugar habían notado que el perro se encontraba desmejorado y con dificultades para caminar.

Fernández despidió a su mascota con un mensaje en sus redes sociales, en el que le dedicó sentidas palabras: “Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado”.

El expresidente recordó además los momentos que compartieron juntos durante su gestión y después de dejar el poder: “Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, expresó Fernández en su cuenta de Instagram.

Milei le ofreció "cuidarlo" Hace un tiempo, cuando Fernández se encontraba en el centro de la polémica por su conflictiva relación con Fabiola Yañez, el presidente Javier Milei le ofreció cuidar su perro Dylan en caso de no poder hacerlo si quedara detenido por los delitos en los que fue imputado.