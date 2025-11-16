Las revelaciones de Fabiola Yañez sobre la noche que Alberto Fernández la golpeó: "Dijo que fue involuntario".

En una entrevista cargada de tensión, Fabiola Yañez contó en la mesa de Mirtha Legrand cómo fue la agresión del expresidente Alberto Fernández . La revelación se produjo cuando la conductora le preguntó de manera directa por el episodio que se hizo público tras la difusión de una foto donde se veía a Yañez con un ojo morado.

“ A mí me interesa saber, ¿él te golpeaba? (…) ¿Ese ojo morado existió? Porque lo vimos en foto ”, lanzó Mirtha sin rodeos. La respuesta de la ex primera dama fue contundente: “Sí, existió” .

Acto seguido, describió cómo fue la agresión: “Fue después de una discusión . Me dolió tanto que le dije ‘¿qué me hiciste?’. Me levanté, me dolía, empecé a ponerme hielo. Él estaba ahí como si no hubiese pasado nada ”, relató.

Yañez aseguró que dos médicos , el de la unidad presidencial y otro profesional que acudió ese mismo día a Olivos, corroboraron su estado. “Ese mismo día vinieron a verme para saber por qué tenía el ojo así. Él nunca jamás dice 'no lo hice' . Delante de ellos, Alberto les dijo que fue un golpe involuntario ”, recordó.

La ex primera dama también habló de violencia emocional y manipulación que vivió : “A cualquier mujer que durante cierto tiempo es sometida a manipulación y humillaciones… todas tienen un tiempo y una forma. No es fácil”, dijo.

Cuando Mirtha le preguntó por qué no abandonó la residencia presidencial tras la agresión, Yañez respondió: “No me dejaban irme. Me fui a la casa de huéspedes".

La reacción de la ministra de la Mujer

En otro tramo de la entrevista, Legrand le consultó si buscó ayuda en el Ministerio de la Mujer. Yañez reveló que intentó hablar con la entonces ministra, Ayelén Mazzina, pero que no obtuvo una respuesta acorde: “En una comida donde ella estaba, lo único que hizo fue apoyarme el brazo en el hombro y decirme ‘¿estás mejor?’.

"Pónganse en mi lugar, no es fácil lo que hice y menos hacerlo antes. ¿Yo iba a ir al Ministerio de la Mujer a decir que el Presidente me estaba dando cachetadas en Olivos? Eso es lo que me propuso la ministra. Que fuera a visitarla a su despacho”, sostuvo.