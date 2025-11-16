Mirtha Legrand confrontó a Fabiola Yañez por la fiesta en Olivos: el duro reclamo por su hermana

La visita de Fabiola Yañez al programa de Mirtha Legrand este sábado dejó uno de los momentos televisivos más tensos del año. La conductora no evitó el tema que marcó a fuego la gestión de Alberto Fernández : la fiesta de cumpleaños en Olivos durante la cuarentena estricta .

Conmovida, la diva apuntó directo: “Brindaban mientras yo veía el ataúd de mi hermana por televisión” , recordó en referencia a la muerte de su hermana gemela, Silvia “Goldie” Legrand , ocurrida el 1° de mayo de 2020, en pleno aislamiento obligatorio. Mirtha no pudo despedirla de manera presencial.

“ Fabiola, el festejo de cumpleaños en plena pandemia, ¿lo organizaste vos? ”, preguntó la Chiqui, sin rodeos. “ No, no lo organicé yo ”, respondió Yañez.

“¿ Eran invitados tuyos o de él? ” insistió la conductora. “ Eran personas que estaban trabajando en la quinta ”, contestó la ex primera dama.

La conductora elevó el tono emocional al recordar el impacto personal del caso: “Fabiola... yo te estoy ayudando para que confieses todo, eh. Porque la gente tiene versiones diversas. Mi hermana gemela falleció en plena pandemia y yo la vi por televisión… No pude asistir y vi cómo llevaban el ataúd en un carrito”.

“Yo no voy a cansarme jamás de pedirles disculpas a todos los argentinos. Sé que no se debió hacer. No fue un brindis que organicé yo, no fue una fiesta ni lo que se mostró. Tampoco fui la persona que dijo que no estaba presente y después apareció en una foto. Yo no convoqué”, dijo Yañez, intentando desligarse de la organización.

Pero Mirtha retrucó: “Pero yo vi una foto con una copa en la mano, eh... se supone que estás brindando”.

Yañez explicó que se trató de “una cena” y que varias de las personas presentes “trabajaban en la quinta” por lo que tenían "permiso de entrada y salida". Aseguró que ese mismo día hubo “una actividad” y algunos se quedaron después.

Cuando Legrand insistió al señalar que también Alberto Fernández aparecía brindando, Yañez lanzó una frase sugestiva: “Bueno, él fue el primero en decir que no estuvo presente y después dijo 'mi querida Fabiola hizo tal cosa'. Yo sé que estuve en ese lugar y estuve mal. No me voy a cansar de pedir disculpas porque sé lo doloroso que fue y soy empática con lo que sucedió”.

El escándalo estalló meses después, cuando se filtró la foto del entonces presidente y de Yañez con un grupo de invitados sin barbijo ni distancia social, pese a que las reuniones sociales estaban prohibidas.

La foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. La foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

Los registros oficiales indican que el 14 de julio de 2020 ingresaron nueve personas al chalet presidencial para celebrar el cumpleaños de Yañez. Las imágenes confirmaron la presencia de Alberto Fernández, junto a su pareja, los invitados y una niña.

Aparecieron videos de la polémica fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos Imágenes de la polémica fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos

En las fotos quedó expuesto que no se respetaron las medidas que el propio Gobierno exigía para evitar contagios en plena pandemia.