Tras las apariciones televisivas de la exprimera dama, Fernández dijo que saldrá absuelto y que "siempre termina con que quiere un departamento".

Alberto Fernández volvió a cargar contra Fabiola Yañez: negó los golpes y aseguró que todo es "una gran mentira".

Este martes, el expresidente Alberto Fernández volvió a referirse a la denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yáñez, y sostuvo que se trata de “ una gran mentira”. Aseguró que confía en quedar absuelto porque, según dijo, la acusación solo avanzó por la intervención de “un juez indecente como Ercolini”.

En una entrevista con radio La Red, el exmandatario afirmó: “La verdad va a salir a la luz... Solo pudo llegarse hasta aquí porque tuvo un juez indecente como Julían Ercolini".

Fernández describió el proceso judicial como "un calvario" y volvió a cuestionar a la ex primera dama. "Por las declaraciones de esta señora ustedes deberían darse cuenta de que no está bien y acá empieza a haber otro tipo de problemas", insinuó, sin dar detalles.

Las fotos de Fabiola Yañez que evidenciarían los maltratos de Fernández. (Infobae) Las fotos de Fabiola Yañez que evidenciarían los maltratos de Fernández. (Infobae) Cuando el periodista le pidió que aclarara a qué se refería, Fernández continuó: "Ella tiene un problema de mucho tiempo que si no lo trata es un problema y bueno, creo que estamos en uno de esos momentos, pero quiero ser prudente y no hablo de eso en público".

El expresidente negó nuevamente haber ejercido violencia física. Sobre la foto que mostró a Yáñez con un hematoma en el ojo, imagen que la propia ex primera dama vinculó a una agresión, Fernández afirmó:"Lo del ojo es producto de una intervención plástica que se hizo Fabiola que, cuando le generó un derrame en el párpado derecho, ella como excusa o por vergüenza por no querer decir 'me hice un tratamiento de cirugía plástica', o como sea, dijo 'Alberto me pegó sin querer durmiendo'".