Alberto Fernández volvió a cargar contra Fabiola Yañez: negó los golpes y aseguró que todo es "una gran mentira".

En una entrevista con radio La Red, el exmandatario afirmó: “La verdad va a salir a la luz... Solo pudo llegarse hasta aquí porque tuvo un juez indecente como Julían Ercolini".
Fernández describió el proceso judicial como "un calvario" y volvió a cuestionar a la ex primera dama. "Por las declaraciones de esta señora ustedes deberían darse cuenta de que no está bien y acá empieza a haber otro tipo de problemas", insinuó, sin dar detalles.
Cuando el periodista le pidió que aclarara a qué se refería, Fernández continuó: "Ella tiene un problema de mucho tiempo que si no lo trata es un problema y bueno, creo que estamos en uno de esos momentos, pero quiero ser prudente y no hablo de eso en público".
El expresidente negó nuevamente haber ejercido violencia física. Sobre la foto que mostró a Yáñez con un hematoma en el ojo, imagen que la propia ex primera dama vinculó a una agresión, Fernández afirmó:"Lo del ojo es producto de una intervención plástica que se hizo Fabiola que, cuando le generó un derrame en el párpado derecho, ella como excusa o por vergüenza por no querer decir 'me hice un tratamiento de cirugía plástica', o como sea, dijo 'Alberto me pegó sin querer durmiendo'".
Consultado sobre versiones que aseguraban que buscaba modificar el régimen de cuidado de Francisco, el hijo de ambos, Fernández lo desmintió: "Es una ridiculez absoluta. Yo no creo que sea bueno para el nene. Yo soy de los que cree que un nene necesita tanto a su mamá como su papá. No estoy pidiendo que Fabiola pierda el cuidado del nene, quiero que lo compartamos".
"Todo lo que dice (Yañez) es mentira y siempre termina con que lo que ella quiere es un departamento... Acá se está discutiendo dinero", concluyó.