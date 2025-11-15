El superhéroe sin final feliz: la tarde de Santino Andino

El delantero fue la figura de Godoy Cruz, y se cargó el equipo al hombro. Sin embargo, su emocionante esfuerzo no alcanzó.

La pelota quemaba como pocas veces en la historia reciente de Godoy Cruz. El Feliciano Gambarte rugía, pidiendo ese milagro que lamentablemente nunca llegó. A pesar del esquema ofensivo, de las modificaciones en el complemento para ir a buscarlo, y de que el equipo terminó dentro del área de Deportivo Riestra, la única esperanza la generó Santino Andino.

El jugador que no mereció el descenso: Imagen de WhatsApp 2025-11-15 a las 17.30.41_fd443d49 El extremo la pidió siempre. Desde el minuto cero hasta el pitazo final. No se dio por vencido, y le generó múltiples dolores al Malevo por el sector izquierdo a partir de su velocidad y capacidad en el uno contra uno.

Después de un tímido comienzo en lo individual, Andino transformó la angustia del gol recibido en combustible. De a poco se cargó el equipo al hombro, y se convirtió en el receptor de cada pase en zona ofensiva. El grito desaforado del futbolista, luego de ejecutar el tiro libre cerrado que picó en el corazón del área, y se metió pidiendo permiso, despertó al golpeado hincha.

Entre ese final del primer tiempo y el comienzo del segundo, el Chulu hizo de todo. Sacó a pasear a Mariano Bracamonte para conectar con Facundo Altamira, y luego le tiró un lindo centro a Agustín Auzmendi. En el complemento, lo buscó de nuevo con un enganche hacia el medio y un remate que se perdió por centímetros. Sobre el cierre lo tuvo otra vez, llegando por sorpresa por detrás de todos.

Pero no pudo lograr la heroica. Su gran tarde personal no pudo decantar en la alegría colectiva, y eso es una lástima. Si alguien no mereció el descenso este sábado por la tarde, fue Andino.