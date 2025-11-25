De madrugada, ladrones le robaron $150 mil a una mujer de 75 años: los detuvieron y recuperaron parte del dinero

Dos hechos policiales en el Gran Mendoza fueron denunciados anoche: un comercio asaltado en Godoy Cruz y cuatro detenidos en Capital

Sanjuaninos volvían de Chile, pincharon una rueda y volcaron en Mendoza: dos heridos

Cortes de luz en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur: zonas afectadas y horarios

La rápida intervención policial permitió detener a los presuntos autores de un robo sufrido por una mujer de 75 años en Ciudad, durante la madrugada de este martes.

El hecho ocurrió a las 2.30, cuando la víctima denunció que había sido abordada por delincuentes que le robaron 130 mil pesos, una billetera y documentación personal en inmediaciones de calle Beltrán y Federico Moreno.

Alertados por la mujer, los efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) montaron un operativo y lograron detener a los sospechosos: R.S. (38), L.D. (34), M.C. (39) y P.S. (34). Además, la Policía recuperó parte del dinero sustraído y la billetera con la documentación.

Asaltan un comercio en Godoy Cruz y se llevan 40 mil pesos

Un comercio de Godoy Cruz fue asaltado este lunes por la noche. El hecho ocurrió cerca de las 21.30 en un local ubicado en calle Chivilcoy al 2400, donde una empleada de 18 años atendía con normalidad cuando fue sorprendida por delincuentes.

Según la información policial, los sujetos ingresaron al negocio y, bajo amenazas, le sustrajeron 40 mil pesos en efectivo. No se registraron heridos.

En el caso intervino el ayudante fiscal de turno y la Comisaría 37°, que trabaja en la identificación de los autores.