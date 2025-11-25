25 de noviembre de 2025 - 12:12

Mató a su esposo de una puñalada en el pecho, pero la sobreseyeron porque era víctima de violencia de género

Ocurrió en Luján. Deolinda Picón estaba acusada de homicidio agravado por el vínculo. Su marido, Diego Gustavo Gómez Almonacid la golpeaba y, además le quitaba la pensión que la mujer recibía por discapacidad.

La audiencia fue en el Polo Judicial. Foto: Archivo Los Andes

Los Andes
El Juzgado Penal Colegiado N°1 de Mendoza sobreseyó a una mujer discapacitada que estaba acusada de haber asesinato a su marido, en su casa de Agrelo, Luján, en abril de este año.

La medida fue dictada hoy por la jueza Alejandra Mauricio, a pedido del fiscal de Homicidios Florencia Diaz Peralta, favoreciendo así la situación procesal de María Deolinda Alejandra Picón Orozco (52), quien de esta forma recuperó la libertad, tras decretarse que se trató de un caso de legítima defensa.

Deolinda Picón estaba acusada de homicidio agravado por el vínculo, por la muerte de Diego Gustavo Gómez Almonacid (46), quien perdió la vida a causa de una herida cortopunzante en el tórax.

El sobreseimiento fue solicitado por la fiscal ya que, según la investigación, la mujer era sometida reiteradamente a situaciones de violencia de género. Además, tenía problemas psicológicos que se agravaban por el consumo de drogas.

Según se pudo establecer Diego Gómez le quitaba la pensión que su pareja recibía por discapacidad, según señalaron algunos testigos. Además, personas que declararon en le expediente, indicaron que el día del asesinato, el hombre había agredido a la mujer.

Una puñalada fatal

El 4 de abril pasado, cerca de las 0.35 horas, Gómez Almonacid falleció en una vivienda del Barrio Jardín Agrelo de Luján de Cuyo, tras recibir una puñalada en el pecho.

Según se pudo determinar en los primeros minutos de la investigación, la pareja se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando el hombre intentó agredirla.

En respuesta, la mujer lo lesionó con un arma blanca, asestándole una puñalada en el pecho.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron al lugar y confirmaron el deceso de Gómez Almonacid. La víctima contaba con antecedentes por amenazas graves con arma, robo agravado y robo.

El caso, inicialmente fue investigado por personal policial de Homicidios y por entonces fiscal de Homicidios Carlos Torres. La mujer fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 11° de Luján y al día siguiente fue imputado por homicidio agravado por el vínculo.

