Se desmayó al volante, saltó por un montículo de tierra y terminó en el techo de otro auto

Un aparatoso accidente ocurrió este mediodía en el Barrio Mebna de San Martín, cuando una mujer que conducía un Volkswagen sufrió una descompensación y terminó montada sobre otro vehículo tras pasar por encima de un montículo de tierra.

Según el relato de un vecino, la mujer venía conduciendo por la calle cuando se desmayó, lo que provocó que perdiera el control del auto, se desviara y pasara por arriba de un montículo de tierra que estaba al costado de una calzada.

Espectacular choque en San Martín



Una mujer chocó contra un montículo de tierra esta mañana en el barrio Mebna, en San Martín, y debido al impacto, su auto voló y cayó arriba de otro que estaba estacionado. A su vez, por el impulso del impacto, este último también… pic.twitter.com/ye5wvGSyTr — LOS ANDES (@LosAndesDiario) November 25, 2025 La maniobra elevó el vehículo y lo lanzó contra un Citroën estacionado, que a su vez fue desplazado e impactó contra un tercer auto.