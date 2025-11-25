Se desmayó al volante, saltó por un montículo de tierra y terminó en el techo de otro auto

Un aparatoso accidente ocurrió este mediodía en el Barrio Mebna de San Martín, cuando una mujer que conducía un Volkswagen sufrió una descompensación y terminó montada sobre otro vehículo tras pasar por encima de un montículo de tierra.
El hecho tuvo lugar en el Barrio Mebna del departamento de San Martín. La mujer fue retirada del vehículo consciente.
Un aparatoso accidente ocurrió este mediodía en el Barrio Mebna de San Martín, cuando una mujer que conducía un Volkswagen sufrió una descompensación y terminó montada sobre otro vehículo tras pasar por encima de un montículo de tierra.
Según el relato de un vecino, la mujer venía conduciendo por la calle cuando se desmayó, lo que provocó que perdiera el control del auto, se desviara y pasara por arriba de un montículo de tierra que estaba al costado de una calzada.
La maniobra elevó el vehículo y lo lanzó contra un Citroën estacionado, que a su vez fue desplazado e impactó contra un tercer auto.
Bomberos Voluntarios de San Martín, agentes policiales y personal del servicio de emergencias acudieron al lugar. La mujer fue retirada del vehículo, inmovilizada con un cuello ortopédico y luego trasladada consciente a un hospital cercano.