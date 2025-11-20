Complicaciones en el tránsito en San Martín por accidente en el ingreso oeste

La mañana de este jueves se inició con dificultades y demoras en el tránsito, en la ciudad de San Martín.
Fue esta mañana, en un cruce estratégico, en el sector oeste de la ciudad más importante del Este de Mendoza.
La mañana de este jueves se inició con dificultades y demoras en el tránsito, en la ciudad de San Martín.
Si bien no hubo lesionados de consideración, un choque entre una moto y un auto en el cruce estratégico de Avenida Eva Perón y Avenida Lima, produjo embotellamiento y demoras.
Desde la ocurrencia del accidente y las posteriores actuaciones policiales, durante una hora el tránsito fue muy complejo en ese sector de San Martín, principal acceso oeste la ciudad.