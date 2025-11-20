Fue esta mañana, en un cruce estratégico, en el sector oeste de la ciudad más importante del Este de Mendoza.

Complicaciones en el tránsito en San Martín por accidente en el ingreso oeste. (Gentileza)

Compartir







La mañana de este jueves se inició con dificultades y demoras en el tránsito, en la ciudad de San Martín.

Si bien no hubo lesionados de consideración, un choque entre una moto y un auto en el cruce estratégico de Avenida Eva Perón y Avenida Lima, produjo embotellamiento y demoras.