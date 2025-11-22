Robo en la casa de un empresario de San Martín: imputaron a los dos sujetos que se llevaron la camioneta

La Fiscalía de San Martín -La Colonia imputó a los dos sujetos que formarían parte de una banda integrada por 6 delincuentes que, asaltó el jueves la vivienda de un conocido empresario de Este provincial .

Esta tarde Nicolás Exequiel Vizaguirrez (30) y Fernando Juan Pablo Buel (28) como coautores de: robo agravado por el uso de arma, robo agravado por el uso de arma no habida y robo agravado en poblado y en banda .

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, los sospechosos fueron trasladados a la cárcel a la espera de la audiencia de prisión preventiva.

El hecho se produjo pasadas las 22.30 en una vivienda ubicada en Ruta 50 y Serradilla, en el distrito de Alto Verde, en San Martín, donde reside Roberto Guerrero, un empresario miembro de una tradicional familia de la zona, propietaria de fincas, bodegas y dos estaciones de servicio .

Hasta el lugar llevaron seis delincuentes que redujeron a un hombre que cumplía servicio para una empresa de seguridad, contratado por los vecinos de esa zona rural de San Martín.

Los asaltantes, varios de ellos armados, amenazaron al hombre, lo maniataron y lo obligaron a llevarlos hasta la casa de Roberto Guerrero.

Así la banda irrumpió en la casa, prácticamente tirando la puerta abajo Adentro estaban el empresario, de 67 años, su mujer, de 40, y los dos hijos de la pareja, de 4 y 11 años.

La banda amenazó a la familia y el empresario recibió varios golpes delante de sus hijos, mientras los amenazaban con armas, entre ellas una escopeta calibre 12 y una pistola 45.

Después de algunos minutos y tras de apoderarse de $50 mil y algunos efectos de valor, obligaron al dueño de casa a subirse a su camioneta VW Amarok gris y se fueron hasta una de las estaciones de servicio, donde se apoderaron de unos $ 500.000, en billetes de baja denominación. Luego, los delincuentes se dieron a la fuga en la camioneta.

Poco después la Policía logró interceptar a la camioneta en Ruta 7 y calle Quiroga, todavía dentro de la misma zona donde se había producido el asalto, y detuvo a Nicolás Exequiel Vizaguirrez, domiciliado en el distrito sanmartiniano de El Divisadero y que cuenta con antecedentes de robo simple, robo agravado, delitos varios contra la propiedad y distintas contravenciones.

También fue capturado Fernando Juan Pablo Buel, domiciliado en el mismo distrito de Alto Verde y dueño de antecedentes por abigeato, robo simple y contravenciones varias.

Mientras se avanzaba con el rastrillaje, los peritajes en el lugar y la búsqueda del resto de los delincuentes, el empresario dueño de casa fue trasladado al Sanatorio Argentino para ser atendido por los golpes recibidos, especialmente uno en la espalda que le había generado un dolor intenso.