21 de noviembre de 2025 - 21:43

Con cuchillo en mano, empleadas de una panadería frustraron un intento de robo

Las trabajadoras se enfrentaron valientemente a dos delincuentes que intentaron robarles, logrando evitar el asalto y ponerlos en fuga. Ocurrió en Lanús.

Las empleadas de una panadería en Lanús actuaron con rapidez y valentía para evitar el robo.

Las empleadas de una panadería en Lanús actuaron con rapidez y valentía para evitar el robo.

Foto:

Captura video
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un insólito giro de los acontecimientos, dos empleadas de una panadería de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, lograron frustrar un intento de robo con una increíble muestra de valentía.

Leé además

Nazareno Isern había relatado el ataque que sufrieron sus abuelos en su vivienda de Villa Madero.

El joven asesinado por el robo de su bici había relatado meses atrás el ataque que sufrieron sus abuelos

Por Redacción Policiales
Se hicieron pasar por jardineros y robaron en la casa de Valeria Mazza: su hija los echó a los gritos.

Ladrones se hicieron pasar por jardineros para entrar a la casa de Valeria Mazza y la hija evitó el robo

Por Redacción Policiales

Los delincuentes, que fingieron ser clientes, ingresaron al local y, tras hacer un pedido, intentaron acceder a la caja registradora. Sin embargo, su plan fue interrumpido por una de las trabajadoras, quien al percatarse de la situación salió empuñando un cuchillo de cocina.

Embed

Reacción valiente frente a los ladrones

Con una reacción rápida y decidida, la empleada enfrentó a los delincuentes y, tras un breve forcejeo, los empujó hacia la salida. Su compañera también intervino en el incidente, lo que terminó por hacer que los ladrones huyeran sin lograr su objetivo.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron el momento exacto en que los sospechosos entraron al local y se aproximaron a la caja registradora.

Tras el violento episodio, las trabajadoras realizaron la denuncia correspondiente en la comisaría de Lanús y entregaron las imágenes de las cámaras como prueba. Los dos hombres, que permanecen prófugos, son intensamente buscados por las autoridades.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Trasladaron al acusado de asesinar a su primo en Guaymallén

Trasladaron a Mendoza al acusado de asesinar a puñaladas a su primo en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Miguel Ángel Berlini fue a hacerse un implante dental y murió 

Fue a una clínica a colocarse un implante dental y falleció: denuncian que no había un anestesista

Por Redacción Policiales
Dos heridos de bala internados en el Hospital Central tendrían relación con un tiroteo en Medrano.

Dos heridos de bala internados en el hospital Central tendrían relación con un tiroteo en Medrano

Por Enrique Pfaab
Jubilados desaparecidos en Chubut: encontraron un cuerpo en Santa Cruz

Encontraron un cuerpo en Santa Cruz e intentan determinar si corresponde a uno de los jubilados desaparecidos

Por Redacción Policiales