Con cuchillo en mano, empleadas de una panadería frustraron un intento de robo

Las trabajadoras se enfrentaron valientemente a dos delincuentes que intentaron robarles, logrando evitar el asalto y ponerlos en fuga. Ocurrió en Lanús.

Las empleadas de una panadería en Lanús actuaron con rapidez y valentía para evitar el robo.

En un insólito giro de los acontecimientos, dos empleadas de una panadería de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, lograron frustrar un intento de robo con una increíble muestra de valentía.

Los delincuentes, que fingieron ser clientes, ingresaron al local y, tras hacer un pedido, intentaron acceder a la caja registradora. Sin embargo, su plan fue interrumpido por una de las trabajadoras, quien al percatarse de la situación salió empuñando un cuchillo de cocina.

Reacción valiente frente a los ladrones Con una reacción rápida y decidida, la empleada enfrentó a los delincuentes y, tras un breve forcejeo, los empujó hacia la salida. Su compañera también intervino en el incidente, lo que terminó por hacer que los ladrones huyeran sin lograr su objetivo.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron el momento exacto en que los sospechosos entraron al local y se aproximaron a la caja registradora.

Tras el violento episodio, las trabajadoras realizaron la denuncia correspondiente en la comisaría de Lanús y entregaron las imágenes de las cámaras como prueba. Los dos hombres, que permanecen prófugos, son intensamente buscados por las autoridades.