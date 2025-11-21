Dos heridos de bala internados en el Hospital Central tendrían relación con un tiroteo en Medrano.

Dos hombres ingresaron con heridas de bala en el Hospital Central y uno de ellos está grave. Serían parte de un grupo de cuatro, que intentaron ingresar a una vivienda en Junín y fueron repelidos a balazos por un policía .

Golpearon brutalmente a un hombre de 37 años a la salida de un boliche en Tunuyán y está grave

Lo ejecutaron de un tiro en el pecho en la puerta de su casa : aseguran que fue un vecino con el que había discutido

El hecho, que se encuentra en plena investigación, ocurrió en la madrugada de este viernes 21 en una propiedad de la calle La Legua, en Medrano, Junín.

Según las primeras actuaciones, en manos del fiscal en turno Facundo Garnica , un grupo de cuatro hombres, que llegaron en auto a una propiedad de la calle La Legua, intentaron ingresar en una propiedad para robar, aprovechando la oscuridad y la soledad del lugar.

Lo que no sabía el grupo es que, dentro, había un policía que estaba cuidando el lugar. El policía habría realizado un disparo de advertencia, que generó la respuesta de los desconocidos, que abrieron fuego hacia dentro de la propiedad.

El efectivo respondió el fuego y logró que el grupo se diera a la fuga.

Poco después, en el hospital Alfredo Metraux, de Fray Luis Beltrán, llegó un auto con dos heridos de bala. Según los testimonios y las cámaras de seguridad, ese vehículo coincidía con el que habrían utilizado los que protagonizaron el tiroteo en Medrano.

Por el grave cuadro de los heridos, especialmente el de uno de ellos, se dispuso la derivación de ambos al Hospital Central, mientras la Fiscalía dispuso que se fijara una consigna policial en las habitaciones donde quedaran internados los pacientes.

Hoy, en horas de la siesta, uno de los heridos fue sometido a una operación quirúrgica para extraerle un plomo.

La causa está en plena investigación y se han preservado algunos datos para no entorpecerla.