Trasladaron a Mendoza al acusado de asesinar a puñaladas a su primo en Guaymallén

Antonio Corzo Jofré fue trasladado desde Santa Cruz, para ser imputado por el asesinato de Francisco Sanz Corzo en febrero de este año.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Personal de la División Homicidios procedió este viernes al traslado desde la provincia de Santa Cruz de Antonio Corzo Jofré (40), quien tenía pedido de captura internacional por ser el acusado de asesinar a puñaladas a su primo en febrero de este año en Guaymallén.

Una vez en Mendoza, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 18, que está a cargo de la Dra. Claudia Ríos de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

DETENIDO-HOMI-STACRUZ-1-717x640
Antonio Corzo Jofré fue detenido en Santa Cruz. Gentileza Policía de Santa Cruz.

Posteriormente, fue trasladado a la Oficina Fiscal de Guaymallén, donde se le notificó formalmente del delito que se le endilga, para finalmente quedar alojado para continuar con las medidas procesales de rigor.

Un ataque a su primo en Guaymallén

El caso por el que se le imputa Homicidio Simple a Antonio Corzo Jofré ocurrió el 1 de febrero de 2025, aproximadamente a las 16:25 horas, en la esquina de calle San Lorenzo y Fournier del departamento de Guaymallén.

Según la investigación, Corzo Jofré y otro sujeto masculino que aún no ha sido identificado, llegaron a la escena a bordo de una motocicleta marca Bajaj.

En ese momento, interceptaron a la víctima y primo del asesino, Francisco Sanz Corzo (29). El acusado descendió del rodado y comenzó a asestar puñaladas en el cuello y en los brazos a su primo, dejándolo gravemente herido.

Tras el ataque, Corzo Jofré abordó nuevamente la motocicleta, donde lo esperaba el otro hombre y ambos se dieron a la fuga. Francisco Sanz Corzo, gravemente herido, caminó por calle Fournier hasta calle Sarmiento, dónde finalmente cayó muerto en un cañaveral.

