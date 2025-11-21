Trasladaron a Mendoza al acusado de asesinar a puñaladas a su primo en Guaymallén

Personal de la División Homicidios procedió este viernes al traslado desde la provincia de Santa Cruz de Antonio Corzo Jofré (40), quien tenía pedido de captura internacional por ser el acusado de asesinar a puñaladas a su primo en febrero de este año en Guaymallén .

El traslado se concretó por directivas de la Dra. Mauricio María Alejandra, Juez a cargo del Tribunal Penal Colegiado. Corzo Jofré había sido detenido previamente el pasado 12 de noviembre por personal policial de la DDI de Puerto Deseado, Santa Cruz.

Una vez en Mendoza, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 18, que está a cargo de la Dra. Claudia Ríos de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

Posteriormente, fue trasladado a la Oficina Fiscal de Guaymallén , donde se le notificó formalmente del delito que se le endilga , para finalmente quedar alojado para continuar con las medidas procesales de rigor.

El caso por el que se le imputa Homicidio Simple a Antonio Corzo Jofré ocurrió el 1 de febrero de 2025 , aproximadamente a las 16:25 horas, en la esquina de calle San Lorenzo y Fournier del departamento de Guaymallén.

Según la investigación, Corzo Jofré y otro sujeto masculino que aún no ha sido identificado, llegaron a la escena a bordo de una motocicleta marca Bajaj.

En ese momento, interceptaron a la víctima y primo del asesino, Francisco Sanz Corzo (29). El acusado descendió del rodado y comenzó a asestar puñaladas en el cuello y en los brazos a su primo, dejándolo gravemente herido.

Tras el ataque, Corzo Jofré abordó nuevamente la motocicleta, donde lo esperaba el otro hombre y ambos se dieron a la fuga. Francisco Sanz Corzo, gravemente herido, caminó por calle Fournier hasta calle Sarmiento, dónde finalmente cayó muerto en un cañaveral.