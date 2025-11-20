20 de noviembre de 2025 - 09:18

Cortes de luz en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur: zonas afectadas y horarios

Edemsa comunicó el cronograma de cortes del servicio eléctrico para este jueves 20 de noviembre.

Cortes de luz en distintas zonas de Mendoza

Cortes de luz en distintas zonas de Mendoza

Por Redacción Sociedad

Edemsa comunicó el cronograma de cortes del servicio eléctrico para el Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur provincial para este jueves 20 de noviembre.

Guaymallén

  • Entre calles Correa Saá, Mitre, Santa María de Oro y Las Heras. Entre calles Correa Saá, Rafael Obligado, Gomensoro y zonas aledañas; San José. De 8.30 a 12.30 h.

  • En calle Capilla de Nieve, hacia el este de Allayme. En el barrio Capilla de las Nieves. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En callejón Moriscetti, hacia el este de Isla Grande, y adyacencias; Isla Chica. De 9.15 a 13.15 h.

  • Entre calles Roma, Los Baños, Pescara y San José. En callejón Alonso, hacia el sur de calle Las Piedritas, y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • En calle 9 de Julio, entre San Juan y Arenales. En barrio La Palmera y zonas aledañas; La Palmera. De 8.45 a 12.45 h.

Tupungato

  • En calle El Ingenio, hacia el norte de Costa Canal. En complejo El Bosque, en Los Nogales y escuela Marconi; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En calle Domínguez, hacia el oeste de Sebastianelli. En calles Frutic, Don Narciso, Gerardi y Correa; Los Sauces. De 15.00 a 19.00 h.

  • En calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Fernández. En barrio El Milagro, en Villa Anita; Los Sauces. De 15.00 a 19.00 h.

  • En calles San Julián, entre Clodomiro Silva y Juan Aviero; Vista Flores. De 8.00 a 11.00 h.

San Carlos

  • En calle Coronel Videla Castillo, entre José Odriozola y Ruta Nacional N°40. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • En calle Buenagente, Ribolota, Juan José Paso e Italia. De 15.00 a 19.00 h.

  • En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida y hacia el lado de la punta de Agua. De 9.00 a 15.00 h.

  • En calle El Chañaral, entre Orubita y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.15 a 12.15 h.

  • En callejón Furlotti, entre Torrente, Palavecino, Ballety y Cuartona. De 9.15 a 13.15 h.

Malargüe

  • En toda la localidad de Agua Escondida. De 9.00 a 15.00 h.

  • En la intersección de calle 16 de Ferruca y Franklin Lucero. De 8.00 a 12.00 h.

  • En la intersección de calle Tomás Godoy Cruz con Colonia El Pehuenche y zonas aledañas. De 13.30 a 17.30 h.

