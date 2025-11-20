Cortes de luz en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur: zonas afectadas y horarios

Edemsa comunicó el cronograma de cortes del servicio eléctrico para el Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur provincial para este jueves 20 de noviembre.
Entre calles Correa Saá, Mitre, Santa María de Oro y Las Heras. Entre calles Correa Saá, Rafael Obligado, Gomensoro y zonas aledañas; San José. De 8.30 a 12.30 h.
En calle Capilla de Nieve, hacia el este de Allayme. En el barrio Capilla de las Nieves. De 9.00 a 13.00 h.
En callejón Moriscetti, hacia el este de Isla Grande, y adyacencias; Isla Chica. De 9.15 a 13.15 h.
Entre calles Roma, Los Baños, Pescara y San José. En callejón Alonso, hacia el sur de calle Las Piedritas, y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.
En calle 9 de Julio, entre San Juan y Arenales. En barrio La Palmera y zonas aledañas; La Palmera. De 8.45 a 12.45 h.
En calle El Ingenio, hacia el norte de Costa Canal. En complejo El Bosque, en Los Nogales y escuela Marconi; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
En calle Domínguez, hacia el oeste de Sebastianelli. En calles Frutic, Don Narciso, Gerardi y Correa; Los Sauces. De 15.00 a 19.00 h.
En calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Fernández. En barrio El Milagro, en Villa Anita; Los Sauces. De 15.00 a 19.00 h.
En calles San Julián, entre Clodomiro Silva y Juan Aviero; Vista Flores. De 8.00 a 11.00 h.
En calle Coronel Videla Castillo, entre José Odriozola y Ruta Nacional N°40. De 9.15 a 13.15 h.
En calle Buenagente, Ribolota, Juan José Paso e Italia. De 15.00 a 19.00 h.
En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida y hacia el lado de la punta de Agua. De 9.00 a 15.00 h.
En calle El Chañaral, entre Orubita y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.15 a 12.15 h.
En callejón Furlotti, entre Torrente, Palavecino, Ballety y Cuartona. De 9.15 a 13.15 h.
En toda la localidad de Agua Escondida. De 9.00 a 15.00 h.
En la intersección de calle 16 de Ferruca y Franklin Lucero. De 8.00 a 12.00 h.
En la intersección de calle Tomás Godoy Cruz con Colonia El Pehuenche y zonas aledañas. De 13.30 a 17.30 h.