Fin de semana XL: cómo funcionará el transporte, el comercio y cómo se paga el día laboral

El que se avecina será un fin de semana XL , ya que sumará cuatro días, entre el viernes y el lunes inclusive. Esto implica que muchos servicios y actividades, como el transporte y el comercio , reduzcan su disponibilidad. Es importante tenerlo en cuenta si se requiere hacer alguna gestión en Mendoza .

Con el turismo en baja y sin regulación, los alquileres temporales ahogan más a los hoteles

Sucede por algunos cambios introducidos por el Gobierno Nacional lo que conlleva que el viernes sea día no laborable turístico y el lunes, feriado.

A través de un decreto del presidente Javier Milei (DNU 614/2025), se estableció el traslado de feriados nacionales que caen en sábado o domingo al lunes siguiente o al viernes anterior. Esto como estrategia para favorecer el movimiento turístico.

El 20 de noviembre es el día de la Soberanía Nacional y como es un feriado nacional de tipo trasladable, este año se decidió pasarlo del jueves 20 al lunes 24. Pero se agregó, además, el viernes 21 como día no laborable con fines turísticos, según figura en el calendario oficial del Gobierno.

Los feriados nacionales, ya sean inamovibles y trasladables, se consideran como un domingo. Por ello , si un empleado trabaja en esos días, tiene derecho a percibir el doble de su salario habitual por esa jornada laboral . Este será el caso del lunes 24.

Feriados de noviembre de 2025 en Argentina Feriados de noviembre de 2025 en Argentina Gobierno

Sin embargo, es diferente la situación el viernes 21, ya que es un día no laborable. En este caso, el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no, es decir que no existe obligatoriedad de suspender las actividades laborales. Ante esto, los empleados que trabajen en esos días percibirán un salario normal, sin el adicional correspondiente al feriado trabajado.

Cómo trabajará el comercio

Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) dieron a conocer cuales son las perspectivas en cuanto al funcionamiento del comercio. Esto tras relevar entre los propietarios cómo se ha dispuesto trabajar.

“Informamos que el día 21 de noviembre la actividad comercial será prácticamente normal, de acuerdo a la encuesta realizada”, señaló la entidad. En tanto, respecto del lunes 24 de noviembre, 70% de los encuestados dijeron que abrirán sus puertas medio día y algunos jornada completa”.

Cómo funcionará el transporte público

El transporte público también reduce su frecuencia en días como estos. Desde la Subsecretaría de Transporte se informó que el viernes la circulación será como la de un día sábado, es decir en torno a 20% menos que un día hábil. En tanto, el lunes será como un feriado, lo que implica una frecuencia de 30 a 40% menor a la de un día hábil.