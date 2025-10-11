Argentinos aprovechan el fin de semana XL para hacer compras en Chile: los precios

A pesar de que representantes del sector comercial de Chile reconocen la baja de visitas de los argentinos en el mes de septiembre , situación atribuida a la suba del dólar y el auge de las compras online, el fin de semana XL de octubre revivió esta tendencia del ingreso masivo al país vecino.

El feriado del 12 de octubre , fecha en que se conmemora el Día de la Raza o del Respeto a la Diversidad Cultural, por normativa del presidente Milei se trasladó al viernes 10, lo que generó un fin de semana de tres días. Estó provocó un gran movimientos de vehículos en Alta Montaña.

Según datos de Gendarmería Nacional, más de 10.000 personas cruzaron a Chile por Mendoza entre el miércoles y el jueves. El tránsito fue intenso, principalmente el jueves por la tarde, lo que derivó en extensas esperas y largas filas en el complejo Los Libertadores , tal y como sucede cada vez en cada fin de semana largo.

Agencias de turismo de Mendoza confirmaron un aumento en las reservas hacia Chile, principalmente por parte de grupos familiares y compradores que viajan por el día o con una estadía breve.

En los estacionamientos de los centros comerciales chilenos, es frecuente ver autos argentinos cargados con televisores, bolsas de ropa y pequeños electrodomésticos .

A qué se debe la gran cantidad de visitantes en Chile

El fenómeno del cruce masivo se debe a un factor principal: brecha de precios que persiste entre la Argentina y sus vecinos. Pese a la suba registrada por el dólar en las últimas semanas, artículos como prendas de vestir, zapatillas, perfumes y electrodomésticos y tecnología cuestan la mitad o menos que en la Argentina.

Esta diferencia de precios genera una fuerte actividad y gran presencia de turismo de compras en las ciudades chilenas más próximas a la frontera, como Los Andes, Santiago y Viña del Mar, donde se observan una cantidad significativa de vehículos con patente argentina.

Qué es lo que más compran los argentinos

La cadena Falabella, lanzó durante el fin de semana una serie de ofertas especiales para atraer a los visitantes extranjeros. Ofrecen descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados de cosmética, decoración, juguetes, vestuario y zapatillas, .

Falabella / Imagen ilustrativa Falabella / Imagen ilustrativa

La diferencia de precios es notoria, especialmente en rubros clave: Por ejemplo, zapatillas de las marcas líderes como Adidas y Nike se ofrecían desde 26.990 pesos chilenos (unos $40.766 argentinos). En Buenos Aires, un modelo similar supera los $90.000 en tiendas oficiales.

En tecnología, un Smart TV TCL 50” Full HD QLED Google TV costaba 219.990 pesos chilenos (equivalentes a $332.277 argentinos), frente a valores que en Argentina rondan los $700.000.

Con respecto a electrodomésticos del hogar, el caso de la popular y artículo en tendencia, freidora eléctrica de 5.5 litros Wurden se ofrecía a 39.990 pesos chilenos ($60.401 argentinos), lo que representa prácticamente la mitad del precio promedio en tiendas locales.

Los comercios trasandinos complementaron las rebajas con cupones de descuento, combos y liquidaciones especiales, potenciando aún más la concurrencia de turistas argentinos, principalmente provenientes de las provincias de Mendoza, San Juan, Córdoba y Buenos Aires.