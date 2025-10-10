10 de octubre de 2025 - 19:57

Qué pasará con los comercios y malls durante el feriado del 12 de octubre en Chile

El 12 de octubre, Día del Encuentro de Dos Mundos en Chile, impactará en la apertura de varios comercios en el país vecino.

Compras en Chile
Mall Marina Arauco, Viña del Mar (Chile) / Web
El feriado del 12 de octubre afectar&aacute; a varios comercios en Chile.

El feriado del 12 de octubre afectará a varios comercios en Chile.

El feriado en Chile

El feriado tiene carácter legal, pero no es irrenunciable para los trabajadores del comercio, según lo establece la Ley 19.668. Esto significa que la actividad comercial no se suspende y la mayoría de los establecimientos funcionará con normalidad, aplicando sus horarios regulares de día domingo.

En consecuencia, los malls, supermercados, tiendas por departamento y locales de retail mantendrán abiertas sus puertas, salvo excepciones puntuales que cada administración decida por razones logísticas o de personal.

La normativa vigente diferencia entre los feriados comunes y los irrenunciables, estos últimos restringidos principalmente a fechas como el 1° de mayo, el 18 y 19 de septiembre, el 25 de diciembre y el 1° de enero. En los feriados no irrenunciables, los empleadores pueden operar con normalidad y los trabajadores deben cumplir sus turnos habituales, salvo que existan acuerdos internos o decisiones empresariales de cierre parcial.

Las recomendaciones para turistas

Aunque se espera que el funcionamiento general sea el mismo que cualquier domingo, se recomienda a los consumidores verificar los horarios de apertura y cierre en sus cadenas o locales de preferencia, ya que algunas tiendas podrían ajustar sus jornadas.

Las grandes superficies como supermercados, centros comerciales urbanos y tiendas de conveniencia suelen mantener una atención continua, mientras que comercios de barrio o independientes pueden optar por horarios reducidos.

