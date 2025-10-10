Paso a Chile: intentó "colarse" en la larga fila de vehículos y hubo tensión en alta montaña

El fin de semana largo se vive con gran movimiento en Alta Montaña , donde se notaron las demoras y largas filas en el ingreso al complejo Los Libertadores, lo que derivó en un momento de tensión entre varios viajeros en el Paso Cristo Redentor , que une Argentina y Chile.

Como suele suceder en este tipo de fechas, el paso fronterizo registra altas demoras para ingresar al país vecino , por lo que los viajeros deben hacer largas colas y armarse de paciencia para seguir en viaje.

En ese contexto, este viernes por la mañana se vivieron momentos de tensión al mejor estilo “Relatos Salvajes”, cuando una camioneta negra se adelantó en uno de los túneles en el sector chileno del paso fronterizo e intentó colarse en la fila de vehículos para realizar los trámites aduaneros , generando el enojo de quienes llevaban varias horas esperando.

El momento fue compartido mediante un video de TikTok, donde los demás viajeros mostraron su enojo ante las largas horas de espera y la mala actitud de otros turistas.

Al advertir la situación, las personas que estaban haciendo la fila reaccionaron de inmediato y se abalanzaron sobre el vehículo, increpando a la conductora para que regresara a su lugar y respetara el orden establecido. “Date la vuelta”, le pedían a los que se adelantaron.

“Estamos haciendo fila desde las 6 de la mañana y la señora pasa”, se escuchó que dijo una de las viajeras quejándose de la situación.

En un fragmento del video, la conductora de la camioneta se resistió a darse la vuelta y allí un grupo de personas le golpeó el paragolpes, desatando aún más el altercado. Finalmente, la situación no pasó a mayores.

Cabe destacar que el intenso tránsito generó demoras considerables en el complejo fronterizo Los Libertadores, del lado chileno. Durante la mañana y primeras horas de la tarde de este viernes, el tiempo de espera para cruzar ascendía a seis horas, según reportaron autoridades aduaneras.

Abierto todo el día y con todas las casillas habilitadas

Entre el miércoles 8 y el jueves 9 de octubre, miles de personas cruzaron desde Mendoza hacia Chile, marcando un importante flujo en el Paso Internacional Cristo Redentor.

Paso a Chile / Los Libertadores Demoras en el Paso Cristo Redentor

Para quienes salen de Argentina e ingresan a Chile, en el complejo Los Libertadores hay 18 cabinas habilitadas en plenitud (son todas las casetas). Además, el horario de atención ya es el de verano, por lo que el Paso está abierto las 24 horas. No obstante, el tránsito es intenso desde el jueves por la tarde -principalmente entre mendocinos y compatriotas que cruzan a Chile para el finde largo-, lo que deriva en las extensas esperas.

Según indicaron desde la Coordinación argentina del Paso, la previsión anticipa que ya durante la tarde de este viernes podría disminuir la cantidad de autos en la ruta hacia Chile y, en consecuencia, el tiempo de espera.