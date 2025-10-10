Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 10 de octubre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
1°-9031
2°-8472
3°-2972
4°-9357
5°-3462
6°-9484
7°-7498
8°-1985
9°-0175
10°-3062
11°-9487
12°-8475
13°-6361
14°-0013
15°-2931
16°-0546
17°-9844
18°-2482
19°-5022
20°-7454
1°-1323
2°-7169
3°-6181
4°-8709
5°-9447
6°-8873
7°-4391
8°-7082
9°-7442
10°-1593
11°-7403
12°-4310
13°-7862
14°-6888
15°-4268
16°-1239
17°-1252
18°-5909
19°-3620
20°-2792
1°-8587
2°-3283
3°-4760
4°-2389
5°-5974
6°-5967
7°-4626
8°-3371
9°-3901
10°-9464
11°-9776
12°-3650
13°-3726
14°-5502
15°-4045
16°-7969
17°-4524
18°-8315
19°-8311
20°-4205
1°-1671
2°-0153
3°-1579
4°-1579
5°-1272
6°-7331
7°-6890
8°-4119
9°-8715
10°-2774
11°-0941
12°-2675
13°-3024
14°-0981
15°-4414
16°-2912
17°-3609
18°-3609
19°-6817
20°-0198
1°-
2°-
3°-
4°-
5°-
6°-
7°-
8°-
9°-
10°-
11°-
12°-
13°-
14°-
15°-
16°-
17°-
18°-
19°-
20°-
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.