Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 10 de octubre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados :

5°-3462

6°-9484

7°-7498

8°-1985

9°-0175

10°-3062

11°-9487

12°-8475

13°-6361

14°-0013

15°-2931

16°-0546

17°-9844

18°-2482

19°-5022

20°-7454

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1°-1323

2°-7169

3°-6181

4°-8709

5°-9447

6°-8873

7°-4391

8°-7082

9°-7442

10°-1593

11°-7403

12°-4310

13°-7862

14°-6888

15°-4268

16°-1239

17°-1252

18°-5909

19°-3620

20°-2792

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1°-8587

2°-3283

3°-4760

4°-2389

5°-5974

6°-5967

7°-4626

8°-3371

9°-3901

10°-9464

11°-9776

12°-3650

13°-3726

14°-5502

15°-4045

16°-7969

17°-4524

18°-8315

19°-8311

20°-4205

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

1°-1671

2°-0153

3°-1579

4°-1579

5°-1272

6°-7331

7°-6890

8°-4119

9°-8715

10°-2774

11°-0941

12°-2675

13°-3024

14°-0981

15°-4414

16°-2912

17°-3609

18°-3609

19°-6817

20°-0198

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Nocturna 21 hs

1°-

2°-

3°-

4°-

5°-

6°-

7°-

8°-

9°-

10°-

11°-

12°-

13°-

14°-

15°-

16°-

17°-

18°-

19°-

20°-

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.