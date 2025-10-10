Mes rosa: Godoy Cruz apuesta a la concientización sobre el cáncer de mama con una tentadora invitación

Música en vivo, food trucks y un desfile de moda de pacientes serán parte de la apuesta para este fin de semana en el Espacio Arizu y con fines solidarios

Hay 18 mil nuevos casos de cáncer de mama en el país y casi todos se pueden curar

Octubre se tiñe de rosa. En el marco del Mes de la Concientización sobre el Inauguración Espacio Arizu de Mama, Godoy Cruz se prepara para una propuesta distinta y cargada de emoción: un desfile protagonizado por pacientes que atravesaron o atraviesan la enfermedad, bajo el lema “Concientizar está de moda”.

El evento se realizará el domingo 12 de octubre a las 17 en el Espacio Arizu (Belgrano 1322) y combinará moda, música y solidaridad. Sobre la pasarela estarán mujeres de entre 30 y 85 años, quienes lucirán diseños de Le Mien y Knauer, junto con accesorios de Bruna, que apoyan la iniciativa.

La propuesta incluirá además música en vivo, food trucks y un espacio para emprendedores, negocios y empresas locales. El peinado y maquillaje estarán a cargo de Noe Moon y del equipo de la Dirección de Educación y Capacitación Laboral de la Municipalidad de Godoy Cruz, con la participación de alumnas de los talleres de peluquería y maquillaje de Economía Social.

Autoexamen: aliado contra el cáncer de mama Autoexamen: aliado contra el cáncer de mama La entrada web será a beneficio de la Asociación Civil Mujeres Poderosas Mendoza, una organización que brinda acompañamiento a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y promueve la concientización sobre la detección temprana.

Octubre, el mes rosa Cada octubre, distintos gobiernos, instituciones y organizaciones en todo el mundo impulsan campañas de sensibilización sobre el cáncer de mama, el tumor maligno más frecuente en las mujeres.