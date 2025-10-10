Mes rosa: Godoy Cruz apuesta a la concientización sobre el cáncer de mama con una tentadora invitación

Octubre se tiñe de rosa. En el marco del Mes de la Concientización sobre el Inauguración Espacio Arizu de Mama, Godoy Cruz se prepara para una propuesta distinta y cargada de emoción: un desfile protagonizado por pacientes que atravesaron o atraviesan la enfermedad, bajo el lema “Concientizar está de moda”.
El evento se realizará el domingo 12 de octubre a las 17 en el Espacio Arizu (Belgrano 1322) y combinará moda, música y solidaridad. Sobre la pasarela estarán mujeres de entre 30 y 85 años, quienes lucirán diseños de Le Mien y Knauer, junto con accesorios de Bruna, que apoyan la iniciativa.
La propuesta incluirá además música en vivo, food trucks y un espacio para emprendedores, negocios y empresas locales. El peinado y maquillaje estarán a cargo de Noe Moon y del equipo de la Dirección de Educación y Capacitación Laboral de la Municipalidad de Godoy Cruz, con la participación de alumnas de los talleres de peluquería y maquillaje de Economía Social.
Autoexamen: aliado contra el cáncer de mama
La entrada web será a beneficio de la Asociación Civil Mujeres Poderosas Mendoza, una organización que brinda acompañamiento a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y promueve la concientización sobre la detección temprana.
Octubre, el mes rosa
Cada octubre, distintos gobiernos, instituciones y organizaciones en todo el mundo impulsan campañas de sensibilización sobre el cáncer de mama, el tumor maligno más frecuente en las mujeres.
Según la Sociedad Argentina de Mastología, “una de cada ocho mujeres que haya alcanzado los 80 años desarrollará la enfermedad en algún momento de su vida”. El doctor Francisco Terrier, integrante de la entidad, advierte que “en Argentina se detectan entre 15.000 y 20.000 nuevos casos por año”.
Aunque la enfermedad no puede prevenirse, los especialistas destacan que es posible curarla en el 80% de los casos cuando se detecta de manera temprana. Por eso, la prevención secundaria —basada en los controles periódicos y estudios de diagnóstico— resulta clave.
“Dado que la enfermedad es asintomática en sus inicios, sólo puede detectarse mediante estudios mamarios de control con el mastólogo y la mamografía anual. La ausencia de síntomas no significa que no pueda tenerse un cáncer de mama”, explicó Terrier.
La Sociedad Argentina de Mastología recomienda realizar una mamografía anual a partir de los 40 años en mujeres sin antecedentes familiares. En caso de existir antecedentes directos, se sugiere iniciar los controles diez años antes de la edad en que se diagnosticó el caso familiar.
Los datos del evento
El desfile “Concientizar está de moda” busca unir moda, arte y salud en una misma causa: visibilizar la importancia del diagnóstico precoz y celebrar la fuerza de quienes enfrentan el cáncer de mama.
- Cuándo: sábado 12 de octubre, 17 h
- Dónde: Espacio Arizu, Belgrano 1322, Godoy Cruz
- Entrada web a beneficio de Mujeres Poderosas Mendoza