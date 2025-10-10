Quién era Federico Dorcaz, el modelo y cantante argentino asesinado a tiros en México

El modelo y cantante argentino, Federico Dorcaz, oriundo de Mar del Plata, fue asesinado a tiros en la madrugada de este jueves en la Ciudad de México . La noticia fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

La víctima se radicó junto a su familia en la ciudad española de Palma de Mallorca cuando era un adolescente de 13 años y durante esa etapa de su vida jugó al fútbol.

Sin embargo, una agencia de modelaje de Barcelona lo contrató a los 18 años para trabajar en España, Italia y Estados Unidos, donde decidió ser cantante.

“Me mudé a Los Ángeles para abrirme camino. Fue en España donde subí a un escenario a cantar por primera vez” , afirmó en sus redes sociales.

Además, sus ídolos en el rubro eran Enrique Iglesias y Luis Miguel porque “quería ser como ellos”, de acuerdo su testimonio, a la vez que cantó en los subtes de Milán y Nueva York.

En 2023, lanzó su primer álbum titulado “Si tú quisieras”, su carrera se consolidó y participó en el reality “Hoy”, mientras que se esperaba su presencia en “Las Estrellas Bailan en Hoy”, un programa emitido en la televisión mexicana.

Federico se encontraba en pareja con la cantante mexicana Mariana Ávila, quien lo despidió en su cuenta de Instagram. El joven fue asesinado a balazos por al menos dos personas en Ciudad de México y la Justicia trata de esclarecer el hecho.

Testigos del homicidio

Según testigos del lugar, el argentino intentó huir tras ser interceptado por la motocicleta y aceleró, pero fue alcanzado por los disparos. Murió en el lugar antes de que los servicios de emergencia pudieran llegar.

Federico Dorcaz, el modelo y cantante argentino asesinado a tiros en México

Tras una agresión, la policía de la CDMX acordonó el área y recopiló las evidencias balísticas en la escena para el Ministerio Público.

En un comunicado a medios locales expresaron: “Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”.

Además explicaron que las cámaras de securidad del sector serán analizadas con el fin de identidicar a los agresores .

La Fiscalía de la CDMX tomó el cargo de la investigación por homicidio y buscará las pruebas para esclarecer los hechos y hallar a los responsables.

Inicialmente se sugirió un intento de asalto, pero la versión oficial sigue la hipótesis de un ataque directo contra el argentino. La investigación continúa abierta, recopilando testimonios y analizando cámaras.