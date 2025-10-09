El histórico colegio mendocino, también instalará una sede en Luján de Cuyo

Se trata de un colegio modelo a nivel local. Constará de nivel inicial, primario y secundario. Mirá el impresionante edificio que construirán.

El Colegio Nuestra Señora de la Consolata es una organización modelo a nivel local.

El Colegio Nuestra Señora de la Consolata es una organización educativa perteneciente a los Misioneros de la Consolata Argentina. Consta de nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Está institución tiene su sede histórica se ubica en Guaymallén.

Los Andes conoció un proyecto modelo para instalar su nueve sede en Luján de Cuyo, el arquitecto Miguel Liendo dio detalles de esta novedosa propuesta.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 12.49.01 (1) Contará con una superficie Cubierta y semi cubierta 6.700 metros cuadrados. Será precisamente en terrenos linderos al club de rugby Peumayén, donde el estudio profesional del Grupo Liendo desarrolló un innovador proyecto de edificio educativo para Nivel Inicial, Primario y Secundario, aplicando las más avanzadas tendencias pedagógicas y experiencia recogida en otros proyectos como el del Colegio Tomas Alva Edison, presentado en el Summit de Microsoft en 2019 en Seattle EEUU.

Datos del Modelo WhatsApp Image 2025-10-02 at 12.49.01 (5) El arquitecto Miguel Liendo dio detalles de esta novedosa propuesta en Luján de Cuyo. Superficie Cubierta y semi cubierta 6.700 metros cuadrados

Costo Edilicio aproximado U$s 3.500.000.

Niveles Educativos Inicial-Primario-Secundario (2 aulas por curso)

Espacios de Actividades Co Programáticas Matemáticas-Programación-Robótica “Se busca promover el retejido Social a partir de la Escuela poniéndola al centro de la escena, integrando en ella actividades de Jornada completa donde la actividad Deportiva y el bilingüismo se incorporan como parte curricular. Esta propuesta que parte de una arquitectura abierta, busca recrear la figura de club de barrio como actor de articulación barrial”, indicó el Arquitecto Liendo destacando a estos como los fundamentos que direccionan el diseño de este edificio educativo, que responde a la evolución y las más avanzadas tendencias globales en materia pedagógica.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 12.49.01 (4) Posteriormente Liendo dijo:” Son nuestros ejes de diseño, deponer el concepto de clase Magistral dictada en un claustro, por aulas abiertas, articuladas entre sí, con mesas de trabajo (no más pupitres) donde el educando se relaciona con sus pares cara a cara y el docente recorre las mesas de trabajo, como disparador del trabajo en equipo”.