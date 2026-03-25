25 de marzo de 2026 - 21:45

Alarma: aumentan los cheques sin fondos y ya alcanzan cifras similares a 2020, en plena pandemia

El promedio mensual giraba en torno a los US$30 millones. Sin embargo, este número se disparó a US$180 millones en el último trimestre. Las pymes son las más afectadas.

Los cheques rechazados volvieron a los niveles de la pandemia.

Los cheques rechazados volvieron a los niveles de la pandemia.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El inicio de 2026 mostró un fuerte deterioro en la cadena de pagos, con un incremento marcado en los cheques rechazados por falta de fondos, un indicador que volvió a encender alertas en el sector. Los datos reflejan un escenario similar al de 2020, en plena pandemia de Covid-19, lo que evidencia que las dificultades financieras persisten, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

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Según el informe de la firma Fidelitas -encargada de analizar el riesgo crediticio-, durante el primer bimestre del año los rechazos se mantuvieron en niveles elevados. El reporte señala que en diciembre se registraron 97.612 cheques rechazados, el número más alto del que se tenga registro.

En enero la cifra descendió levemente a 89.352, mientras que en febrero se ubicó en 86.350, valores que continúan muy por encima de los promedios históricos, según informó Ámbito.

El estudio agrega que "el ratio de emitidos contra rechazados crece más astronómicamente, ya que el cheque físico va siendo un medio de pago menos utilizado con el paso del tiempo, pero sigue aún muy presente en pymes".

"Medido en dólares, el impacto económico es igual de relevante y preocupante. En diciembre de 2025, el monto rechazado fue de US$198,8 millones; en enero y febrero de 2026, los valores se ubicaron en US$1175,7 millones y US$172,8 millones respectivamente", dice el informe.

Cheques rechazados: "En niveles críticos"

Fidelitas advierte que “la persistencia de estos niveles en los primeros meses de 2026 sugiere que la presión sobre el capital de trabajo de las empresas se mantiene elevada”.

“Mientras la media se mantenía por debajo de los US$30 millones por mes, en el último trimestre se sextuplicó superando los US$180 millones”, agregó.

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