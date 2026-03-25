Turismo en febrero: creció el ingreso de extranjeros y menos argentinos viajaron fuera del país

El ingreso de turistas internacionales a la Argentina mostró una suba en febrero , de acuerdo a los últimos datos oficiales de este miércoles. El repunte se dio en comparación con el mismo mes del año pasado, aunque en paralelo se registró una caída en la cantidad de residentes que viajaron fuera del país.

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De acuerdo al relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ), el turismo receptivo creció un 8% interanual , mientras que el emisivo registró una baja del 10,7% frente a febrero de 2025.

En total, ingresaron 534,2 mil turistas internacionales a la Argentina y salieron 1,63 millones: 8% más y 10,7% menos interanual, respectivamente.

En ese sentido, ingresaron 852 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 534,2 miles fueron turistas y 317,8 miles fueron excursionistas.

En el análisis, el INDEC marca que el 21,1% del turismo receptivo reside en Chile ; el 19,5% en Europa; el 13,8% en Estados Unidos y Canadá. A su vez, el 13,% lo hace en Brasil.

Por otro lado, el 43,1% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía terrestre; el 42,5% por vía aérea; y el 14,4% restante, por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) representaron el 41,0% del total del turismo receptivo.

Además, las salidas al exterior incluyeron a 2.172,6 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 1.629,2 miles fueron turistas y 543,4 miles fueron excursionistas.

Brasil, el principal destino de los argentinos en vacaciones

Sobre los viajes de los argentinos, el 82,2% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes, y los principales destinos fueron Brasil, con 36,4%; Uruguay, con 16,5%; y Chile, con 15,3%.

Asimismo, el 53,5% de los turistas residentes salieron del país por vía terrestre; el 37,1% por vía aérea; y el 9,5% por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 34,3% del total del turismo emisivo.

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Los motivos de los viajes de turistas no residentes y residentes

En cuanto a los motivos de los desplazamientos, el 57,8% de los turistas no residentes indicó que ‘Vacaciones/ocio’ fue el motivo principal del viaje. Le siguió ‘Visita a familiares o amigos’, que representó el 28,4%”.

Además, el 80,4% de los turistas residentes indicó que el principal motivo de su viaje fue ‘Vacaciones/ocio’, seguido por ‘Visita a familiares o amigos’, que fue la opción elegida por el 10,5%.

Así, febrero cerró con un saldo negativo de 1.320,6 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país, como consecuencia de las bajas de 1.095,0 miles de turistas y de 225,7 miles de excursionistas.