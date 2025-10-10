La demora en el Paso a Chile se redujo a una hora y media en el inicio del fin de semana largo

El inicio del fin de semana largo , producto de la decisión de correr el feriado del 12 de octubre (por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural ) al viernes 10 se vive con intensidad en la Alta Montaña . Entre el miércoles 8 y el jueves 9 de octubre , en las vísperas de finde XL, cruzaron de Mendoza hacia Chile casi 8.000 turistas.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 10 de octubre

Paso a Chile: intentó "colarse" en la larga fila de vehículos y hubo tensión en alta montaña

Así lo confirmaron desde Gendarmería Nacional y desde el Sistema Integrado Cristo Redentor , precisamente el vínculo de conectividad terrestre entre Argentina y Chile más importante y transitado de la región. En cuanto al tiempo de demora para cruzar al país vecino, durante la mañana y siesta de este viernes ascendía a seis horas en el complejo fronterizo Los Libertadores (Chile).

Con el correr de las horas de la tarde, la congestión de vehículos fue disminuyendo y alrededor de las 20 se registra una demora de una hora y media para cruzar a Chile. En tanto, el complejo de Horcones registra demoras de solo 10 minutos.

Además, el pronóstico evidencia una posibilidad de lluvias y tenues nevadas para entre las 16 y las 20 de este viernes , aunque el cielo durante toda la mañana de hoy estuvo despejado (con una temperatura promedio de -2° C ).

Para quienes salen de Argentina e ingresan a Chile , en el complejo Los Libertadores hay 18 cabinas habilitadas en plenitud (son todas las casetas). Además, el horario de atención ya es el de verano , por lo que el Paso está abierto las 24 horas . No obstante, el tránsito es intenso desde el jueves por la tarde -principalmente entre mendocinos y compatriotas que cruzan a Chile para el finde largo -, lo que deriva en la espera de casi 180 minutos .

Según indicaron desde la Coordinación argentina del Paso, la previsión anticipa que ya durante la tarde de este viernes podría disminuir la cantidad de autos en la ruta hacia Chile y, en consecuencia, el tiempo de espera.

Paso Los Libertadores, Chile (X @UPFronterizos) Paso Los Libertadores, Chile (X @UPFronterizos)

En el Complejo Los Libertadores hay siete cabinas habilitadas para autos, mientras que otras cinco son para ómnibus. Además, en siete cabinas se tramita la parte documental ante aduana y PDI, para luego pasar al sector de revisión esperarando el S.A.G. En tanto, pasadas las 14:30 fueron habilitados otros seis puntos en patio mixto en Libertadores.

En Horcones, en tanto (Complejo Roque Carranza) están las 11 cabinas habilitadas y funcionando también las 24 horas (son ocho para vehículos particulares y tres para colectivos). Este es el predio donde son controlados los extranjeros que ingresan a Argentina por esta vía mendocina, o bien los mendocinos que regresan de Chile a su tierra.

Casi 8.000 personas cruzaron a Chile entre miércoles y jueves

En la antesala al comienzo del fin de semana XL, con el feriado de este viernes, entre el miércoles 8 y el jueves 9 de octubre ingresaron a Chile por el Paso Cristo Redentor 7.920 personas.

De ellas, 2.885 lo hicieron el miércoles, mientras que 5.035 lo hicieron el jueves.

En este mismo periodo ingresaron a Argentina (por Horcones) 6.131 viajantes (2.838 lo hicieron el 8 y 3.293, en tanto, el 9 de octubre.