20 de noviembre de 2025 - 21:16

Un árbol se cayó sobre una moto en Guaymallén: el conductor y su acompañante se salvaron por milagro

El hecho ocurrió esta tarde durante las intensas ráfagas de viento. Las dos personas resultaron con heridas leves.

Por el fuerte viento un árbol cayó sobre una moto que circulaba en Guaymallén y dejó dos heridos leves.

Foto:

Gentileza
Los Andes
Redacción Policiales

Un fuerte viento se sintió hoy en Mendoza con intensas ráfagas y polvo en el aire. Pero eso no fue todo, también provocó la caída de un árbol en la calle La Purísima, a metros del carril Godoy Cruz, en Guaymallén.

Este hecho no es aislado a otros casos registrados hoy en la provincia, como cortes de luz y ramas caídas. Sin embargo, en el Barrio Patrono Santiago, el árbol de gran dimensión quedó atravesado de manera perpendicular a la calle, en toda su extensión. Entre el asfalto y el árbol quedó una moto aplastada por el golpe.

El accidente le provocó heridas al conductor del rodado y a su acompañante. Ambos ocupantes son asistidos ahora por personal de la Policía que ya se encuentra en el lugar.

Las fuertes ráfagas de viento, otra vez, serían la causante del hecho. A ese fenómeno hay que sumarle el caso de árboles secos, que en el caso de la moto aplastada testigos se quejaron por la falta de control sobre la arboleda de la zona.

