28 de octubre de 2025 - 13:05

Mujer aplastada por un árbol durante el zonda: a un mes de su muerte se renueva el pedido de justicia

Familiares y amigos realizaron una suelta de globos para pedir justicia por a Cristina Funes, la joven que falleció por la caída de un árbol durante un viento zonda.

WhatsApp Image 2025-10-28 at 1.04.29 PM
Los Andes
En el aniversario del fallecimiento de Cristina, familiares y amigos se volvieron a reunir en el lugar del hecho para recordarla soltando globos con mensajes de amor, reiterando el pedido de justicia y exigiendo que se corten los álamos.

En una nota con canal El Siete, la madre de la víctima dijo:

"Estoy muy ofendida, muy enojada con todos porque no tendría que haber pasado el accidente. Ese árbol se tendría que haber cortado hace muchos años. Nadie se hace cargo y ellos no saben el dolor que uno está pasando".

Tragedia en Maipú: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto
Una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto durante el temporal de fuertes vientos en Maipú el viernes 26 de setiembre

Una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto durante el temporal de fuertes vientos en Maipú el viernes 26 de setiembre

El caso que disparó una fuerte polémica

La muerte de Funes generó un fuerte enfrentamiento entre Vialidad Provincial y la Municipalidad de Maipú. En un comunicado, la Municipalidad informó que el 13 de mayo de 2022 había advertido sobre “el estado vegetativo de los ejemplares arbóreos ubicados en dicha arteria” y había solicitado su retiro.

En el mismo comunicado aclaró que “dado que no se trata de una vía bajo jurisdicción municipal, se solicitó formalmente que se diera intervención a su responsable, que es la Dirección Provincial de Vialidad”. Ante la falta de cumplimiento, se había reiterado el pedido en junio de este año.

Vialidad Provincial emitió otro comunicado en el que señaló que el árbol que se cayó no estaba contemplado en la erradicación realizada en 2022, ya que en ese momento presentaba “buen estado vegetativo”. Además, sostuvo que el ejemplar se encontraba en una zona urbana, por lo que el municipio era responsable de su vigilancia y mantenimiento.

Tres días después del accidente, allegados se reunieron en el lugar de la tragedia para pedir justicia y exigir que se tomen medidas para evitar hechos similares. Denunciaron también que desde hace tiempo los vecinos vienen advirtiendo sobre la peligrosidad de varios árboles en la zona.

