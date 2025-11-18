Denuncia contra albañil por presunto abuso sexual en una escuela: piden seguridad en los baños y la Justicia aguarda pruebas

La tensión volvió a respirarse y vivirse en carne propia durante la mañana de hoy en la escuela escuela 1-149 Dr. Abraham Lemos , ubicada en Severo Del Castillo al 6700 (Los Corralitos, Guaymallén). Luego de que una mujer denunciara en las últimas horas que un albañil que se encuentra trabajando en el establecimiento había abusado sexualmente de su hija (una niña de 9 años ) , a primera hora de este martes los padres volvieron a convocarse en la escuela a exigir respuestas.

Ya durante la mañana del lunes, los familiares de la niña denunciante habían agredido físicamente a dos docentes de la escuela en medio de un enérgico y violento reclamo y ante una creciente desesperación. Mientras que durante la mañana de hoy, ya con las aguas un poco más calmas (aunque no tanto), un grupo de padres que se acercó a la escuela para reclamar justicia mantuvo una reunión con las autoridades de la escuela y referentes de la inspección técnica .

Entre otras cosas, pidieron que los trabajos de construcción en el establecimiento no se reanuden hasta que terminen las clases , para evitar que los trabajadores y niños o niñas coincidan en la escuela. Además, los padres insistieron en la necesidad de que se instalen cámaras de seguridad , mientras que se planteó la posibilidad de diferir los recreos con miras de que los grupos de estudiantes en el descanso sean más reducidos y, en consecuencia, se permita un mejor seguimiento de los grupos.

"No nos vamos a ir de acá hasta que nos den una respuesta y alguien dé la cara. Porque no sirve de nada tomar medidas ahora que terminan las clases , los cuidados había que tenerlos antes. Por esta semana, los papás no vamos a mandar a nuestros hijos , le guste a quien le guste" destacó Verónica Díaz , mamá de tres chicos que asisten a la escuela primaria de Los Corralitos (en segundo, cuarto y quinto grado).

"Desde abril venimos con un reclamo puntual y con el que nunca nos dieron bolilla. Estamos pidiendo seguridad en los baños, porque se meten varones y hacen bullying, les bajan los pantalones a los más chicos . Necesitamos que se diferencien los recreos, porque no podés juntar a chicos de segundo ccon los de sexto", contó, enojada, la mujer.

Desde el Ministerio Público Fiscal, en tanto, confirmaron que la denuncia puntual se está investigando -está en manos de la fiscal Mercedes Moya- y agregaron que ya se han ordenado distintas medidas. No obstante, aclararon que no habrá declaraciones ni hipótesis tentativas hasta tanto culmine esa serie de pruebas importantes y que permitirán encausar el devenir de la investigación.

"Se sugiere y solicita no dar crédito a versiones que no contengan respaldo legal o científico y que hayan sido viralizadas por redes sociales, ya que las mismas no responden a prueba incorporada al expediente, o deben ser comprobadas a lo largo de la investigación. La publicación de versiones de este tipo no hacen más que confundir a la población y revictimizar a la posible afectada, más aún, teniendo en cuenta su condición de menor de edad", destacaron en un comunicado desde el MPF de Mendoza.

En tanto, desde el gobierno escolar negaron y descartaron que hayan existido denuncias previas o antecedentes similares en la institución. Ello a raíz de algunas versiones -que surgieron de los padres- y referidas a que no era la primera vez que se vivía una situación así en la escuela.

Tensión y reunión en la escuela donde denunciaron abuso sexual

Si bien la denuncia por el presunto abuso sexual fue oficializada la semana pasada, fue este lunes cuando la violencia y la tensión explotó en la escuela de Los Corralitos. Y es que dos docentes fueron agredidas ayer por los familiares de una nena que cursa tercer grado y que, según denunció su madre (en base a lo que la pequeña le había contado), habría sido abusada sexualmente (violada) por uno de los trabajadores de una empresa constructora que se encuentra reparando la institución.

Luego de estos episodios, durante la mañana de hoy los padres regresaron a la escuela -preocupados e indignados- para exigir que se les brindara una respuesta que los dejara tranquilos, así como también para que se garantizara su bienestar.

"Nos hemos encontrado con un montón de gente que nos dice que siempre ha estado, pero nosotros nunca hemos visto", resumió Verónica, mamá de tres chicos que asisten al turno tarde. La mujer permanece en la puerta de la escuela (donde hay varios padres con carteles) aguardando que le permitan ingresar al establecimiento.

"No puede estar en una reunión donde tratan de mentirosos a los chicos. No es un o dos los que dicen lo mismo, son varios. El supervisor vino a intentar salvarse", agregó, a su turno, otra de las madres presentes que, entre lágrimas, decidió abandonar la reunión entre padres y autoridades a primera hora.

El caso y el presunto abuso sexual

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) explicaron que la niña faltó jueves y viernes a clases, y fue el viernes, a las 23, cuando la familia denunció un episodio de abuso sexual contra la niña en la Fiscalía de Guaymallén. Según los denunciantes, el obrero de una empresa constructora que está haciendo reparaciones en la escuela habría sido el autor de la presunta agresión sexual.

El sábado, en tanto, las autoridades de la institución educativa de Guaymallén activaron el protocolo disponible para este tipo de casos, informando a la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) para que psicólogos y psicopedagogos asistieran a los denunciantes, al tiempo que se dio intervención a lo profesionales de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI).

Además, la empresa constructora puso a disposición la información sobre las actividades y operarios que trabajaron en el lugar, lo que permite que todos los trabajadores estén identificados.

A nivel judicial, la fiscal Moya ya ha avanzado en la toma de declaraciones testimoniales a denunciantes y testigos y, en los próximos días se tomará el testimonio de la menor en cámara Gesell. Ello será clave para definir si se avanza en alguna imputación, en caso de que las pruebas lo consideran pertinente.

El lunes por la mañana, familiares de la niña presuntamente abusada y padres de otros niños que cursan en la escuela Lemos se reunieron en la puerta del colegio y cortaron la calle, exigiendo que la situación se aclare. Y esta misma secuencia se repitió durante la mañana de hoy.

La protesta del lunes pasó a mayores, ya que dos docentes fueron golpeadas por algunos adultos. Se trata de la una maestra de tercer grado y una auxiliar que trabaja en la dirección, ambas sufrieron lesiones leves.

El Gobierno negó antecedentes de abuso en la escuela

Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE difundieron durante la mañana de hoy un comunicado con distintas consideraciones y aclaraciones referidas al caso que ha causado conmoción. En el texto, el gobierno escolar ratifica su "compromiso inquebrantable con el esclarecimiento rápido de los hechos y la defensa irrestricta de la integridad de nuestros estudiantes".

Además, aclararon que ni bien tomaron conocimiento de la denuncia formal activaron de manera instantánea el protocolo previsto para este tipo de situaciones. Y rechazaron antecedentes y episodios similares ocurridos previamente en la escuela.

"Para proteger el ámbito escolar y brindar el soporte necesario, se ha iniciado la investigación sumaria administrativa a fin de determinar las responsabilidades que hubiera dentro del ámbito escolar. Adicionalmente, se dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI) del Hospital Notti, a fin de asegurar el seguimiento médico y psicológico integral a la niña y su familia", destacaron.

Además, resaltaron que ya se está trabajando con las familias de los alumnos de la escuela.

"Comprendemos la angustia de las familias y solicitamos la máxima cautela y responsabilidad. La investigación se encuentra bajo reserva legal, y cualquier información que circule por fuera de la autoridad judicial competente son rumores o versiones no chequeadas que pueden vulnerar derechos", destacaron en sintonía con el comunicado del MPF.

Confirmaron la suspensión de las obras en la escuela

El Gobierno confirmó, además, que los trabajos edilicios en la escuela fueron suspendidos, al tiempo que confirmaron que se entregó la nómina completa del personal. Además, confirmaron que la obra cuenta con ingreso diferenciado y está aislada del sector escolar.

"Finalmente, entendemos el dolor que moviliza a la comunidad, pero lamentamos y condenamos categóricamente los actos de violencia sufridos por personal docente en el ingreso al establecimiento el día de ayer. Es fundamental que la comunidad encuentre en el diálogo y en los canales institucionales la vía para manifestar su preocupación. La institución ratifica su respaldo total al personal docente y directivo, quienes cumplen su función con profesionalismo y están colaborando activamente en la investigación", cerraron.