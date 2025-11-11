Piden 18 años de cárcel para el maestro de Kung Fu acusado de abuso sexual de 5 alumnos

Está llegando al momento de definiciones el juicio que tiene en el banquillo de los acusados al maestro de Kung Fu que está acusado de haber abusado a 5 alumnos a los que les enseñaba en una escuela de artes marciales de Chacras de Coria, Luján.

Durante los alegatos realizados el jueves, la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto solicito al tribunal presidido por la jueza Carmen Magro, que se le imponga al acusado, Gerónimo Rubén Peralta (34), una pena de 18 años de prisión efectiva por el delito de 5 casos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante, agravados por estar encargado de la guarda y la educación de las víctimas.

A su turno, los abogados de las familias de las denunciantes, Mariano Tello y José Luis Calvo, por la querella, solicitaron una pena de cárcel de 20 años , por los mismos delitos por los cuales se instruyó la causa.

Se espera que el próximo 26 de noviembre se cierre la etapa de alegatos con la solicitud que hará los defensores de Peralta, los abogados Martín Ríos, Alejandro Litta y Belén Acevedo. Es día el tribunal decidirá si fija la sentencia o pasa para una audiencia final.

Peralta fue detenido a finales de marzo de 2023, cuando ya había sido imputado por un caso y había sido denunciado por otros cuatro padres.

El profesor de artes marciales impartía clases en la Escuela Shen de Artes Marciales, ubicada en la calle Italia al 5700 de Luján y también en la sede de Ciudad de la misma institución.

En agosto de 2022 un adolescente se autolesionó en la escuela a la que concurría, lo que despertó alarma en sus padres y en los terapeutas que lo trataron.

El joven terminó confesado que había sido abusado por su profesor, quien lo habría llevado a un cuarto ubicado en la escuela de Kung Fu y allí lo habría sometido a tocamientos. El hecho fue denunciado y la fiscal Rumbo imputó al denunciado por abuso sexual simple, agravado por estar a cargo de la guarda de las víctimas y el acusado quedó en libertad.

Pero luego, en marzo de 2023, tras la denuncia de otros padres, el “sensei” sumo a su expediente el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por estar a cargo de la guarda de las víctimas. En este caso el adolescente aseguró que el hombre lo habría masturbado. Tras esto, el imputado quedó detenido.

Días más tarde otro alumno volvió a denunciarlo. Luego, en abril de 2023 otros tres alumnos presentaron denuncia en la fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

En julio de 2023, la jueza Miriam Núñez había ordenado que el profesor siguiera preso, al dictar la prisión preventiva, en tanto que los defensores habían solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria durante la audiencia.

En esa instancia, la fiscal de Delitos Sexuales Virginia Rumbo y los querellantes, habían sostenido la acusación por 5 casos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante, agravados por estar encargado de la guarda y la educación de las víctimas, delitos que tienen penas que van de los 8 a los 50 años de prisión.

En tanto que la defensa había solicitado que tres casos debían ser caratulados como abusos sexuales simples y los otros dos no tenían peso para ser considerados delitos. Pero este pedido no prosperó.