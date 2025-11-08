Por el caso Conna, quieren endurecer los controles sobre los condenados por delitos sexuales

El Proyecto de Ley para evitar que los que tengan condenas por abuso sexual puedan seguir teniendo contacto con menores, tuvo despacho favorable y será tratado el martes en sesión. Cuando fue tratado en comisión, los legisladores tuvieron, entre otros, el aporte del jefe de fiscales Oscar Sívori, que compartió sus conocimientos y experiencia.
La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, le dio despacho favorable al proyecto que busca reforzar los cuidados a niñas, niños y adolescentes que concurran a espacios de enseñanza, cualquiera sea esta, y asegurar que los adultos que estén en contacto con ellos no hayan sido condenados por delitos sexuales y estén libres de antecedentes penales.
El Proyecto de Ley es autoría de la senadora Mercedes Derrache, que aporta mayor control, dentro de la Ley Provincial del Deporte y la Ley 9139, que regula el Régimen Jurídico de Protección de Menores de Edad.
El objetivo es prohibir expresamente la designación de personas condenadas por delitos sexuales o de violencia de género en cargos que impliquen contacto directo con menores, incluso cuando las penas no sean de cumplimiento efectivo.
La situación que impulsó este Proyecto de Ley fue “un caso reciente de abuso sexual con condena, de un reconocidísimo entrenador de hockey femenino hacia una menor de 15 años” que, pese a eso “el mismo entrenador condenado por la Justicia, en pleno cumplimiento de su condena, fue nombrado entrenador de hockey en Rivadavia Hockey Club a cargo de menores de edad”, se dijo en el argumento original del Proyecto, agregando que “esta situación nos exige como sociedad, como padres, familia y Estado, tomar medidas y conciencia y todos los recaudos necesarios en cumplir con la prevención y evitar así más casos de abusos”.