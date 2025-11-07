7 de noviembre de 2025 - 18:58

Con Griselda Petri a la cabeza, se intensifican las críticas de petristas y libertarios contra Hebe Casado

Se pelean por el protagonismo de Luis Petri y Alfredo Cornejo en el triunfo electoral de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Griselda Petri, vicepresidenta de la UCR. Foto: Marcelo Álvarez

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La vicegobernadora destacó la conducción de Cornejo durante la campaña y criticó la escasa presencia del ministro en el territorio. Petri replicó que su intención fue resaltar el rol de la secretaria general de la Presidencia en el armado nacional.

La polémica se originó tras una entrevista que Petri concedió a TN, donde atribuyó el triunfo electoral a Karina Milei y un día más tarde, la vice le respondió que el gobernador Alfredo Cornejo “se puso la campaña al hombro” y “a Petri se lo vio poco en campaña”.

Ante esto, primero el presidente de LLA Mendoza, Facundo Correa Llano, salió a reforzar las declaraciones del ministro de Defensa sobre el rol de Karina Milei y este viernes continuaron los embates directos contra la dirigente sanrafaelina.

Griselda Petri, quien es también vicepresidenta de la UCR Mendoza, utilizó su cuenta de X y le dijo contundentemente a Casado: “Más de 120 lugares visitados en la campaña. El esfuerzo valió la pena. 53,7%. Dato mata relato. @hebesil”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/griselda_petri/status/1986796483975217174&partner=&hide_thread=false

La senadora electa citó un posteo del diputado provincial Gustavo Cairo (LLA), que manifestó: “@hebesil, aunque no le guste, ganó Luis Petri la elección nacional recorriendo toda la provincia”.

“El encabezó la boleta y felicitó a Cornejo por la gran elección provincial y a @KarinaMileiOk por ser la armadora política del triunfo nacional en Mza y en todo el País de @JMilei”, agregó.

También el diputado provincial electo Ismael Jadur, uno de los nuevos radicales petristas que asumirán en mayo del año que viene, se sumó a las críticas públicas contra Casado.

@hebesil y lo más parecido a un papelón. Hacer creerle a los mendocinos que el triunfo no fue de @luispetri es negar lo evidente. Luis Petri traccionó junto con @JMilei como lo demuestran los casi 50 mil votos más de Petri sobre la lista provincial”, manifestó el dirigente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ijadur/status/1986790749564981643?s=48&partner=&hide_thread=false

