Con Griselda Petri a la cabeza, se intensifican las críticas de petristas y libertarios contra Hebe Casado

La alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza atraviesa sorpresivamente su primera crisis, a menos de dos semanas del contundente triunfo en las elecciones nacionales y provinciales. La vicegobernadora Hebe Casado es blanco de críticas en bloque, tanto de libertarios como de radicales alineados con Luis Petri; como su hermana, Griselda Petri, senadora electa.
La polémica se originó tras una entrevista que Petri concedió a TN, donde atribuyó el triunfo electoral a Karina Milei y un día más tarde, la vice le respondió que el gobernador Alfredo Cornejo “se puso la campaña al hombro” y “a Petri se lo vio poco en campaña”.
Ante esto, primero el presidente de LLA Mendoza, Facundo Correa Llano, salió a reforzar las declaraciones del ministro de Defensa sobre el rol de Karina Milei y este viernes continuaron los embates directos contra la dirigente sanrafaelina.
Griselda Petri, quien es también vicepresidenta de la UCR Mendoza, utilizó su cuenta de X y le dijo contundentemente a Casado: “Más de 120 lugares visitados en la campaña. El esfuerzo valió la pena. 53,7%. Dato mata relato. @hebesil”.
La senadora electa citó un posteo del diputado provincial Gustavo Cairo (LLA), que manifestó: “@hebesil, aunque no le guste, ganó Luis Petri la elección nacional recorriendo toda la provincia”.
“El encabezó la boleta y felicitó a Cornejo por la gran elección provincial y a @KarinaMileiOk por ser la armadora política del triunfo nacional en Mza y en todo el País de @JMilei”, agregó.
También el diputado provincial electo Ismael Jadur, uno de los nuevos radicales petristas que asumirán en mayo del año que viene, se sumó a las críticas públicas contra Casado.
“@hebesil y lo más parecido a un papelón. Hacer creerle a los mendocinos que el triunfo no fue de @luispetri es negar lo evidente. Luis Petri traccionó junto con @JMilei como lo demuestran los casi 50 mil votos más de Petri sobre la lista provincial”, manifestó el dirigente.
