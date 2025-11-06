Hebe Casado fulminó a Luis Petri tras sus dichos sobre las elecciones: "No se lo vio mucho en campaña"

La vicegobernadora Hebe Casado apuntó contra el ministro de Defensa, Luis Petri , por sus declaraciones acerca del resultado que obtuvo la alianza “ La Libertad Avanza + Cambia Mendoza ” en las elecciones del pasado 26 de octubre. Para la compañera de fórmula de Alfredo Cornejo , al flamante diputado nacional electo “ no se lo vio mucho en campaña ”.

El lunes, durante una entrevista en TN , Petri atribuyó la victoria de la coalición entre libertarios y radicales a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , sin mencionar al gobernador Cornejo.

“Karina es una armadora política impresionante. Es la responsable de la elección en Mendoza ”, sostuvo el ministro.

Si bien el funcionario nacional luego aclaró sus dichos en otra entrevista , las palabras de la primera no cayeron bien en la gestión provincial. Casado fue la encargada de expresarlo públicamente.

“ El gobernador se puso al hombro la campaña y los acompañamos con los ministros por toda la provincia mostrando la gestión. Creo que la gente reconoció ese trabajo . No digo que el Gobierno nacional no haya tenido nada que ver, pero la verdad es que tanto a Petri como al resto se los vio poco en la campaña ”, remarcó.

Tras participar de la comisión conjunta de Diputados donde se debatieron los recientes proyectos mineros enviados por el Ejecutivo, la vicegobernadora señaló que a Petri le “faltó decir una parte” y reivindicó el rol de Cornejo.

“Le faltó decir una parte de lo que correspondía y que lo había dicho en su momento, después del recuento de votos, cuando fue categórico al reconocer a Alfredo Cornejo como el líder que llevó adelante esta campaña”, expresó.

CORNEJO PETRI 7 Luis Petri, Alfredo Cornejo y Hebe Casado en el festejo de la victoria electoral de la alianza "La Libertad Avanza + Cambia Mendoza". Prensa Cambia Mendoza

Ante la consulta sobre una eventual candidatura de Petri a gobernador en 2027, Casado fue tajante: “Falta un montón. Estamos recién saliendo de un proceso electoral y ponernos a hablar del próximo es entorpecer la gestión”.

En la misma línea, consideró que actualmente “a los mendocinos” no les interesa ese debate y que esa discusión se dará a su debido tiempo.

“Falta muchísimo y decir que uno u otro va a ser candidato a cualquier cosa, no solamente a gobernador, es adelantarse en los tiempos. Es una discusión que a los mendocinos no les interesa en este momento”, concluyó.

Qué dijo Petri

En la entrevista del lunes en TN, Petri había atribuido la victoria de la alianza “La Libertad Avanza + Cambia Mendoza” a Karina Milei, sin mencionar a Cornejo.

“Karina es una armadora política impresionante. Es la responsable de la elección en Mendoza”, afirmó. Ante la polémica que generaron sus dichos, el ministro de Defensa aprovechó una entrevista posterior en La Nación+ para aclarar su postura.

“Lo que quise decir es que en el armado electoral de todo el país la gran responsable fue Karina Milei, también en Mendoza. Eso no significa negar la responsabilidad y participación que tuvo en el resultado electoral el gobernador de la provincia”, explicó.

Luis Petri Luis Petri dijo que Karina Milei fue la única responsable del triunfo electoral en Mendoza. Foto: Captura del programa La ves de TN.

En esa línea, remarcó que, si bien la hermana del Presidente fue la principal organizadora, en el caso de Mendoza “había un frente donde claramente el gobernador hizo su aporte, y eso no significa negarlo”.

Petri recordó además su discurso del domingo de las elecciones, en el búnker de LLA + CM: “Ese mismo domingo dije que ganó el Presidente a nivel nacional y que fue fundamental el aporte de Alfredo Cornejo en la construcción de ese triunfo. Pero en el armado, sin lugar a dudas, Karina fue importante”, subrayó.

El ministro también destacó que, tras las derrotas en Buenos Aires y Corrientes, muchos responsabilizaron a Karina Milei, aunque “muy pocos reconocen su acierto en el armado político del resto de las provincias”.

“Después de las elecciones de Buenos Aires todos cargaron contra Karina y son pocos los que reconocen el acierto del 27 de octubre. Hubo un armado político que permitió que los argentinos confiaran en este Gobierno, y por eso mi reivindicación, que no supone negar la participación del gobernador”, concluyó.