Sube la apuesta: Facundo Correa Llano se metió en la polémica entre Luis Petri y Hebe Casado

Hebe Casado fulminó a Luis Petri tras sus dichos sobre las elecciones: "No se lo vio mucho en campaña"

Luis Petri volvió a hablar sobre las elecciones de Mendoza: qué dijo de Alfredo Cornejo

La polémica entre los aliados comenzó el lunes pasado cuando el diputado nacional electo afirmó en una entrevista a TN que “Karina es una armadora política impresionante. Es la responsable de la elección en Mendoza”.

Y aunque después haya intentado aclarar sus dichos, destacando la participación del gobernador Alfredo Cornejo en la campaña, el oficialismo provincial reaccionó a través de Hebe Casado.

“ El gobernador se puso al hombro la campaña y los acompañamos con los ministros por toda la provincia mostrando la gestión. Creo que la gente reconoció ese trabajo. No digo que el Gobierno nacional no haya tenido nada que ver, pero l a verdad es que tanto a Petri como al resto se los vio poco en la campaña ”, remarcó.

La vicegobernadora también señaló que a Petri le “faltó decir una parte” y reivindicó el rol de Cornejo.

“Le faltó decir una parte de lo que correspondía y que lo había dicho en su momento, después del recuento de votos, cuando fue categórico al reconocer a Alfredo Cornejo como el líder que llevó adelante esta campaña”, expresó.

La respuesta de Correa Llano

Después del cruce de Casado contra Petri, Correa Llano recogió el guante y volvió a mencionar a Karina Milei como responsable del triunfo en Mendoza.

A través de su cuenta de X, el legislador compartió su opinión y dijo que “el resultado obtenido por La Libertad Avanza en Mendoza en las elecciones del 26 de octubre de 2025 marca un punto de inflexión para nuestra provincia”.

“En apenas un año desde la conformación del partido en Mendoza, logramos consolidarnos como una fuerza política real, organizada y con representación en todo el territorio”, sostuvo.

Y aseguró que “los mendocinos eligieron acompañar un proyecto que propone libertad, orden y responsabilidad como base para construir el futuro”.

Y arremetió: “Este crecimiento y consolidación no habría sido posible sin la conducción firme, estratégica y coherente de la Presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, cuyo liderazgo ha sido determinante para organizar, fortalecer y proyectar nuestro espacio en todo el país”.

“Su trabajo constante permitió dar identidad política, estructura y sentido de rumbo a este movimiento”, remarcó Correa Llano.

Y sostuvo que “el resultado alcanzado en Mendoza no es solo un triunfo electoral: es la consolidación de una fuerza política que crece con convicción, claridad y esperanza, y que demuestra que cuando hay organización, liderazgo y propósito, los cambios son posibles”.