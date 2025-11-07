El intendente Rufeil aseguró que hubo 2.000 hectáreas afectadas por el granizo y pidió atender a los productores

El intendente Raúl Rufeil encabezó una reunión donde se estableció un plan de trabajo para ayudar a los productores afectados por el granizo de ayer jueves y de esa forma, mitigar el impacto de las pérdidas.

Según la comuna, está confirmado que hay más de 2.000 hectáreas afectadas por la tormenta que se desencadenó sobre la tarde del jueves y se extendió hasta la madrugada de este viernes, con abundante caída de granizo , especialmente en el noroeste de San Martín .

En la reunión de esta mañana, encabezada por el intendente Raúl Rufeil, participaron el secretario de Gobierno, Mauricio Petri; el director de Contingencias Climáticas Zona Este, Raúl Tamagnone (h); el subdirector de Emergencia Agropecuaria, Leonardo Insegna y Agustín Morcos, especialista en agronomía.

Las autoridades establecieron en una evaluación preliminar, que la tormenta de lluvia y granizo desatada durante la tarde del jueves afectó cultivos en el departamento de Gral. San Martín, con especial incidencia en zonas de Tres Porteñas, Chapanay y El Ramblón.

Según las primeras estimaciones, habría en el departamento, unas 2.000 hectáreas de cultivos afectadas con más del 50 por ciento de daño.

Además, se informó que Contingencias Climáticas será la receptora de las denuncias por granizo, la que se puede hacer de forma online (https://sia.mendoza.gov.ar/account/login) o en la delegación en San Martín de Contingencias Climáticas, ubicada en Viamonte al 1000, hasta el 20 de noviembre próximo.

Para realizar la denuncia (tanto en forma online como en la delegación de Contingencias Climáticas), el productor tiene que tener a mano su correo electrónico y clave del sistema SIA-RUT.

En los próximos días, especialistas del área, evaluarán en las fincas el porcentual de daños.En tanto, el Iscamen estará a cargo de la entrega del oxicloruro a los productores afectados por el episodio climático, para que procedan a la cura de las plantas.

Además, el intendente Raúl Rufeil envió equipos de trabajo y relevamiento hacia los lugares más afectados. Así, la dirección de Desarrollo Social y la de Desarrollo Económico, desde primera hora acudieron a la zona norte de San Martín, para ponerse a disposición de los afectados en la emergencia.