4 de mayo de 2026 - 14:33

Emoción: así fue la primera visita al Ecoparque en 10 años, entre niños, referentes, animales y conciencia

El Ecoparque abrió sus puertas y una escuela fue la primera en ver el ex Zoo sin jaulas y realizar el sendero interpretativo centrado en la conservación.

Estudiantes de primer año del Colegio P-223 Santa Clara de Maipú fueron los primeros en visitar el nuevo Ecoparque.

Estudiantes de primer año del Colegio P-223 Santa Clara de Maipú fueron los primeros en visitar el nuevo Ecoparque.

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Gentileza
Por Bernarda García Centurión

Un curso de primer año inauguró las visitas guiadas al sendero interpretativo del Ecoparque y puso en práctica una forma distinta de aprender sobre animales: sin jaulas y con foco en la conservación. Se trata de la primera visita al público luego de que el paseo cerrara sus puertas en mayo de 2016.

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Visita Ecoparque
Tras 10 años, el antiguo zoológico reabrió sus puertas con un eje puesto en el bienestar de los animales y la conservación.

Tras 10 años, el antiguo zoológico reabrió sus puertas con un eje puesto en el bienestar de los animales y la conservación.

No hubo vitrinas ni exhibiciones forzadas, sino que lo que encontraron los estudiantes del Colegio P-223 Santa Clara (Maipú) en su visita al exZoo de Mendoza fue otra lógica: más cercana a la observación que al espectáculo.

Un recorrido distinto

El grupo de primer año participó de las visitas educativas que comenzaron a implementarse en el predio, como parte de su reconversión definitiva. Ingresaron por la antigua boletería, pero lo que recorrieron ya no responde a la idea de zoológico: el nuevo sendero interpretativo propone entender el lugar desde la biodiversidad y el cuidado del ambiente.

Ecoparque 2

La jornada tuvo carácter inaugural y contó con la presencia de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien destacó la importancia de que sean estudiantes quienes protagonicen esta nueva etapa del espacio. La iniciativa busca consolidar al Ecoparque como un ámbito de aprendizaje, concientización y promoción de la biodiversidad.

Durante el recorrido, los alumnos estuvieron acompañados por el equipo técnico, que explicó el proceso de transformación del antiguo zoológico en el actual Ecoparque. El eje estuvo puesto en cómo cambió la forma de pensar a los animales, dejando atrás el encierro como forma de exhibición para priorizar su bienestar y, en muchos casos, su traslado a hábitats más adecuados.

Un recorrido para aprender y reflexionar

A lo largo del circuito, los estudiantes conocieron distintos espacios del predio y pudieron observar animales en libertad. El avistaje de maras generó sorpresa y entusiasmo. Los animales aparecieron en su propio ritmo, obligando a mirar con paciencia y respeto.

Tamy, el elefante asiático que falleció el pasado 24 de junio a los 55 años de edad.
Tamy, el elefante asiático de 55 años que llegó a Mendoza luego de que un circo lo dejara por no poder trasladarlo a Chile, falleció en cautiverio esperando su traslado a un santuario en Brasil.

Tamy, el elefante asiático de 55 años que llegó a Mendoza luego de que un circo lo dejara por no poder trasladarlo a Chile, falleció en cautiverio esperando su traslado a un santuario en Brasil.

Pero no todo fue contemplativo. La visita también incluyó relatos concretos del proceso de reconversión. Trabajadores del Ecoparque contaron cómo fue el traslado de los elefantes, una de las decisiones más emblemáticas de este cambio. Además, los estudiantes pudieron ingresar al recinto donde vivía el ya difunto Tamy, lo que permitió dimensionar las condiciones del antiguo modelo.

Las sensaciones de autoridades y estudiantes

Para muchos, el contraste fue evidente. La directora del establecimiento, Cristina Soto, valoró la experiencia como “muy enriquecedora e innovadora”, especialmente para quienes conocieron el antiguo zoológico. “Hoy se percibe una mayor conciencia afectiva hacia los animales. Este cambio de paradigma es absolutamente positivo”, sostuvo.

Visita Ecoparque

Los estudiantes también compartieron sus impresiones. Ángeles, de 11 años, señaló: “Antes los animales no tenían libertad y los trataban medio mal, ahora tienen más cuidado”. Otro alumno agregó: “Antes eran para divertirse, ahora los cuidan y muchos ya no están acá”.

Desde el área técnica, Ernesto Toñolo destacó la receptividad de los jóvenes: “Tienen una gran sensibilidad ambiental, lo que facilita generar reflexiones sobre cómo nos vinculamos con la naturaleza”.

Un programa que busca crecer

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque informaron que estas visitas forman parte de un programa educativo que se implementará de manera progresiva y a demanda, en articulación con instituciones escolares.

El objetivo es consolidar al Ecoparque como un espacio de aprendizaje activo, donde se promueva el respeto por el ambiente y se fortalezcan los valores de conservación en las nuevas generaciones.

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