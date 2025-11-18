Cuatro condenados por el "crimen del lubricentro": el tirador recibió una pena de 22 años de prisión

En la modalidad de juicio abreviado fueron condenados hoy cuatro de los cinco acusados por el asesinato de Norberto Martín Salzmann (51) , el comerciante que fue ultimado de un balazo en un lubricentro de Guaymallén , en enero de 2023.

Quien recibió la pena más alta por el llamado “crimen del lubricentro” fue Martín Carlos Falcón (36), considerado por los investigadores como el autor del disparo que terminó con la vida del comerciante: el agresor recibió una pena de 23 años y 6 meses de cárcel por el delito de homicidio en ocasión de robo .

En tanto que por el mismo delito fueron condenados a 22 años y 6 meses de prisión Sebastián Palacios (29) y Jorge Romero (28) ; en tanto que Brian Garro (28) fue sentenciado a 15 años y 6 meses de cárcel.

Las penas fueron convenidas por Fernando Guzzo, jefe de la Fiscalía de Homicidios y los defensores de los acusados que, inicialmente fueron imputados por el delito de homicidio criminis causa.

Este mediodía el juez Alejandro Miguel homologó los acuerdos y dictó sentencia, luego de que los cuatro se declararan culpables del brutal crimen .

Así solo resta que sea juzgado Ariel Quarñolo (29), quien era empleado del Lubricentro y habría sido el datero del golpe que terminó con la muerte de Salzmann. Quarñolo deberá enfrentar un juicio por jurados y, de ser encontrado culpable, recibiría una pena de prisión perpetua, ya que está acusado por el delito de homicidio criminis causa.

El crimen del lubricentro

El brutal hecho de inseguridad se produjo el jueves 16 de febrero de 2023, a las 15.20, en el lubricentro “Penta”, ubicado Mitre al 2.100 de Guaymallén, muy cerca del cruce con Mathus Hoyos.

Tres sujetos con guantes y armados llegaron al lugar en la camioneta Chevrolet S-10 que quedó al mando de un cuarto integrante de la banda.

Tras ingresar, amenazaron a la hija del dueño y a un joven empleado que estaban tras el mostrador. Luego, ingresaron a la vivienda de la víctima que se encuentra conectada con el negocio y allí se encontraron con Salzmann que en ese momento salía de la ducha.

Desnudo, el hombre habría tratado de evitar el atraco o bien proteger a su hija, ofreciendo resistencia. Entonces uno de los delincuentes lo golpeó con una barreta en la cabeza en tanto que otro le disparó con una pistola 9 milímetros. El disparo le dio en pecho y le causó la muerte de forma inmediata.

Los dos buscados por el crimen de Norberto Martin Salzmann. Las cámaras de seguridad captaron a los autores del crimen de Norberto Martin Salzmann. Archivo Los Andes.

Tras el disparo, los tres hombres escaparon –llevándose una caja fuerte que varias veces le habían pedido a la víctima durante el robo- en una camioneta de color gris que los esperaba en la calle. Horas más tarde esta camioneta -robada en Lavalle un día antes de crimen- apareció totalmente incinerada en la calle Capilla del Rosario de Guaymallén.

Las cámaras de seguridad del negocio llevaban días sin funcionar, pero la noche anterior se repararon y el propietario no se lo había alcanzado a decir a sus empleados. Por lo que los delincuentes se movieron con la confianza de que las lentes no iban a ser las principales testigos de lo sucedido.