Guaymallén realizará un nuevo remate de vehículos: cuándo es y cómo participar

El próximo 26 de noviembre, la Municipalidad de Guaymallén llevará a cabo un nuevo remate de vehículos, que incluye una variedad de motos, autos y pick-ups en su Playa de Secuestros. Esta subasta, que se ha consolidado como una oportunidad única para aquellos interesados en adquirir vehículos a precios accesibles, tendrá lugar en la Oficina de Subastas Judiciales en Ciudad de Mendoza.

La exhibición de los vehículos que estarán disponibles para la subasta se realizará el martes 25 de noviembre, entre las 10 y las 12 horas, en la Playa de Secuestros de Guaymallén, ubicada en calle Tirasso y callejón Los Eucaliptos, en el distrito El Sauce. En este espacio, los interesados podrán visualizar de cerca el lote de vehículos que incluye seis motos, dos pick-ups y dos autos.

Detalles de la Subasta y Requisitos para Participar La subasta se llevará a cabo el miércoles 26 de noviembre, a partir de las 9:30 horas, en la Oficina de Subastas Judiciales, situada en San Martín 322, en Ciudad de Mendoza. Para participar, los interesados deberán presentarse con su DNI y llegar antes del inicio de la puja.

Los compradores que resulten ganadores deberán abonar en efectivo un 10% de su oferta como seña, más el 10% de la comisión de la martillera y un 2,5% en concepto de impuestos.

Motos Zanella ZB 110 modelo 2006K

imko Activ 110 modelo 2011

Motomel GC 125 modelo 2014

Sumo Hobiz 110 modelo 2008

Zanella RX 150 modelo 2016

Guerrero G 110 DL modelo 2018 Autos y pick up Fiat Multicarga 125 modelo 1974

Fiat Fiorino Working 1.7 D modelo 1997

Peugeot 206 XTD 5P modelo 2006

Ford Taunus L modelo 1979 Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse con la martillera interviniente, María Manucha de Sajn, al 2615 521623.