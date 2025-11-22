Brutal robo a una jubilada de 91 años: la ataron y la amordazaron mientras dormía

El hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda de la localidad de Boulogne. Los ladrones se llevaron joyas junto con los ahorros de la víctima

Una jubilada de 91 años sufrió un brutal robo tras ser amordazada y atada mientras dormía, cuando dos delincuentes ingresaron al domicilio esta madrugada, en la localidad bonaerense de Boulogne, partido de San Isidro.

Los ladrones forzaron la reja del patio, entraron al dormitorio y hurgaron por todo el lugar durante cerca de una hora.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y en base a las declaraciones televisivas de Viviana, la hija de la jubilada, los malvivientes se llevaron joyas, ahorros y hasta sus zapatillas: “Le ataron las manos, la amordazaron y revolvieron todo. Se llevaron los pocos ahorros que tenía. Se probaron hasta sus zapatillas. Y como calza 41 se las llevaron”.

“Mi mamá por suerte logró desatarse, se sacó una cinta negra con la que le habían atado la cara y nos llamó. Estamos esperando que vengan los peritos para que podamos ordenar”, añadió la mujer al tiempo en que indicó que el ingreso se produjo aproximadamente a las 3 de la madrugada de este sábado y que el patio está del lado opuesto al dormitorio por lo que la víctima no escuchó la reja forzada.

Asimismo y con notable angustia, Viviana consideró sobre los ladrones: “Nada los detiene lamentablemente, no es la primera vez que pasa. Ya habían entrado y pateado la puerta”. En línea, confirmó que su madre estaba sola y que el episodio le generó un alto grado de vulnerabilidad.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de San Isidro en conjunto con personal de la Policía bonaerense, mientras que los peritos fueron convocados para registrar la escena, levantar rastros y analizar cámaras de seguridad en el barrio que puedan aportar el ingreso y salida de los delincuentes.