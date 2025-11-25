Ocurrió este lunes en Córdoba capital. Pese a su intento para escapar, terminó detenido junto a sus dos cómplices.

Intentó robar una moto y para escapar se tiró desde un puente al vacío: terminó con lesiones en las piernas.

En la madrugada de este lunes, tras una intensa persecución, detuvieron a tres personas, una de ellas menores de edad, luego de que intentaran robar una moto en pleno centro de Córdoba capital y huyeran en un auto con pedido de captura.

El operativo comenzó cuando el operador de cámaras del 911 detectó a dos individuos manipulando la cerradura de una moto Rouser estacionada en la esquina de Buenos Aires y Corrientes. Al advertir la presencia policial, los sospechosos escaparon y se subieron a un Peugeot 504, donde los esperaba un tercer cómplice.

Se inició entonces un seguimiento controlado que culminó en Boulevard Mitre y Puente Centenario. En medio de la huida, uno de los ocupantes del vehículo intentó escapar arrojándose desde el puente, lo que le provocó lesiones en ambas piernas.

Embed Un operador de Cámaras 911 sorprendió a dos hombres intentando robar su moto. Quedaron detenidos



Policía de Córdoba arrestó a dos hombres y un menor, luego de que el operador de Cámaras 911 los visualizara manipulando la cerradura de su motocicleta.



Los sospechosos… pic.twitter.com/sL2HSh1WaN — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) November 25, 2025 Un video publicado por la Policía de Córdoba muestra el momento exacto de la situación. El delincuente abre la puerta trasera del vehículo, corre hacia el borde del puente Centenario y se tira al vacío.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron: tres ganzúas, dos armas blancas, un corta pernos, una maza y el automóvil, que registraba pedido de la Justicia.

Los tres detenidos, dos adultos y un menor, fueron trasladados a sede policial junto con los elementos incautados. Según informó La Voz, uno de los mayores posee antecedentes delictivos.