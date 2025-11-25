25 de noviembre de 2025 - 10:36

Riquelme inició el operativo seducción y Boca sueña con un nombre de peso

Se trata de un volante italiano, con larga trayectoria en el PSG y actualmente en Qatar, que aparece como una gran opción para reforzar el mediocampo xeneize.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca

Por Cristian Reta

Boca busca dar un golpe de jerarquía para afrontar la próxima edición de la Copa Libertadores 2026 y, según medios italianos, para que el proyecto se concrete, Juan Román Riquelme ya habría iniciado negociaciones para incorporar a un mediocampsita europeo, exjugador del PSG, hoy en Al-Duhail.

Se trata del italiano de amplio recorrido internacional, Marco Verratti, quien compartió plantel con algunas de las actuales estrellas de Boca, como Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera.

Riquelme y Boca preparan un golpe en el mercado 2026

La posibilidad tomó fuerza en las últimas horas a partir de versiones que coinciden en un mismo punto, y es que Riquelme habría dado el primer paso para consultar condiciones y evaluar la viabilidad de una incorporación que, por peso específico, tendría impacto inmediato en la estructura del equipo.

Messi junto a la estrellas del PSG: Neymar, Paredes, Di María y Verrati. La juntada de amigos fue horas antes de la noticia culé.
Verratti, con una extensa trayectoria en Francia y múltiples títulos en su carrera, es considerado un perfil ideal para reforzar el mediocampo xeneize por su calidad técnica, experiencia y recorrido en competencias internacionales.

En el entorno del jugador reconocen que su situación contractual podría abrir una ventana favorable para pensar en un cambio de destino a partir de 2026. Por estas razones, el interés de Boca no fue descartado y comenzó a ser analizado en detalle. También influyen sus vínculos con excompañeros del PSG, con los cuales mantienen una buena relación con él y habrían contribuido a que la puerta quedara abierta.

Para Boca, la gestión representa un desafío económico considerable, ya que Verratti es un futbolista con cotización alta y acostumbrado a contratos de élite, por lo que la negociación requiere un trabajo previo orientado a convencer al jugador desde lo deportivo y desde el proyecto institucional.

En ese sentido, la dirigencia entiende que incorporar a un futbolista de ese nivel elevaría la competitividad del equipo y reforzaría el plan de Riquelme de volver a posicionar a Boca entre los principales protagonistas del continente.

En el plano futbolístico, Verratti aportaría una combinación de manejo, visión de juego y equilibrio que lo transformaría de inmediato en una pieza estructural. Su llegada permitiría además conformar un mediocampo con variantes de alto nivel, algo que Boca busca para encarar un calendario exigente y recuperar protagonismo en competencias internacionales.

