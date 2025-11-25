25 de noviembre de 2025 - 09:34

Margaritas para el Diez: así recordó Boca a Diego Maradona en un nuevo aniversario de su fallecimiento

El Xeneize utilizó la mítica estatua del Diez para realizar un emotivo homenaje a cinco años de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Diego Maradona fue homenajeado por Boca Juniors.

Foto:

Por Cristian Reta

Este martes 25 de noviembre se conmemora el quinto aniversario del fallecimiento de Diego Maradona, una fecha que volvió a estremecer al mundo del fútbol y a millones de argentinos. Aquel miércoles de 2020, el campeón mundial en México ‘86, uno de los máximos ídolos deportivos del país, murió a sus 60 años.

Lo cierto es que la noticia de su partida, que ocurrió por complicaciones cardíacas, impactó globalmente, demostrando que su figura trascendió el deporte para convertirse en un fenómeno cultural. A cinco años de su adiós, su leyenda y su recuerdo permanecen más vivos que nunca en la memoria popular.

El homenaje sutil y simbólico de Boca Juniors

El club de sus amores, Boca Juniors, que lo vio campeón del Metropolitano 1981 y fue testigo de su retiro en 1997, eligió un homenaje sencillo pero cargado de profunda emotividad para recordar al Diez. A través de un video difundido en sus canales oficiales, el club plasmó un gesto de cariño que conmovió a la comunidad xeneize.

En la grabación, se observa a fanáticos acercándose a la estatua del astro, ubicada en uno de los pasillos internos de La Bombonera. Uno a uno, los hinchas depositan una pequeña margarita sobre la inconfundible pierna izquierda del ídolo. La escena es musicalizada con una versión acústica del icónico tema “La mano de Dios”, que le compuso el cantante cordobés Rodrigo Bueno, sellando un tributo que reafirma el lazo sentimental e irrompible entre Maradona y el pueblo boquense.

"Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu", cierra el mensaje que el club de la Ribera inmortalizó en todas sus redes sociales.

Recordemos que el homenaje está relacionado con la mítica imagen de Maradona y su hija Dalma, la cual le coloca pequeñas flores en una de sus medias en pleno entrenamiento con el Napoli.

Dalma Maradona y Diego Maradona
Dalma y Diego.

Dalma y Diego.

