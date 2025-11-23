La bronca del hincha de Boca con uno de sus titulares: "Es del ascenso"

Tras el triunfo ante Talleres, hinchas xeneizes expresaron en redes su disconformidad con el rendimiento de un jugador importante del plantel.

Boca Juniors avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Boca consiguió una victoria sólida por 2-0 ante Talleres de Córdoba y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El resultado dejó al equipo en una posición favorable para pelear por el título, pero no todo fue festejo para los hinchas Xeneizes, ya que: parte de la afición apuntó duramente contra un titular.

Se trata de Milton Giménez, delantero que no tuvo la mejor de las noches, ya que erró un remate franco durante el primer tiempo, cuando el partido aún podía cambiar, y posteriormente falló un mano a mano clave en el segundo. Además, su desempeño en el juego se vio empañado por pérdidas de pases y decisiones poco precisas, lo que generó murmullos y críticas en La Bombonera.

Boca Juniors Miguel Merentiel inicia la loca carrera del festejo por el primer gol, ese que marcó el camino a la quinta victoria consecutiva de Boca. Gentileza El enojo de los hinchas de Boca contra Milton Giménez Para los hinchas más exigentes, esas jugadas desperdiciadas no quedaron aisladas. En redes sociales descargaron su enojo, reclamando mayor contundencia y cuestionando si el futbolista está aportando lo necesario, incluso cuando el equipo cumple su objetivo inmediato de pasar de ronda.

Es preciso señalar, que este tipo de reacción no es nueva en Boca. A lo largo de la temporada, otros futbolistas titulares ya recibieron críticas similares luego de partidos ganados. La hinchada, además de celebrar, mantiene su vara alta, porque un triunfo de esta clase no es excusa para tolerar lo que consideran rendimientos irregulares.

image Desde lo deportivo, Boca avanzó a la próxima instancia y tiene material para ilusionarse, pero en frente lo tendrá a Argentinos Juniors, que viene de vencer 2-0 a Vélez como visitante.