Fin del misterio: se conoció por qué Carlos Bianchi dejó de ir a ver a Boca a la Bombonera

Recordemos que Bianchi mantiene un fuerte vínculo con Vélez, el club en el que se inició y al que siempre definió como “su casa”. Su presencia en Liniers no sorprendió. Lo que sí generó ruido fue la llamativa ausencia del exentrenador en los partidos del Xeneize, institución en la que construyó una de las etapas más exitosas del fútbol argentino.
¿Por qué Carlos Bianchi no va a ver a Boca? Los motivos
La respuesta a este interrogante que mantiene en vilo al hincha xeneize la dio el propio Bianchi durante una intervención en el Olé Summit 2025, donde fue consultado sobre su ausencia en la Bombonera. Allí, el Virrey fue directo: “¿Por qué no voy a ver a Boca? Por respeto. Al técnico que está trabajando, miren lo que pasó recién con los cantitos”, explicó.
La referencia del exDT apuntó a evitar situaciones incómodas o interpretaciones inadecuadas en un clima siempre sensible cuando se habla del banco de Boca. Lejos de cualquier especulación, el Virrey remarcó que su decisión busca no afectar el trabajo del entrenador de turno.
Embed
HOLA VIRREY Carlos Bianchi en el palco junto a Braian Romero observando a Vélez ante River
En contrapartida, Bianchi sí continúa asistiendo con frecuencia a los encuentros del Fortín. Hecho que el campeón del mundo velezano explicó con claridad: “A Vélez voy porque es mi casa, nací ahí”.
La identidad futbolera de Carlos Bianchi
El Virrey también profundizó sobre sus sensaciones respecto a sus dos clubes más significativos: “Yo una vez dije que me sentía bostero… soy de Vélez. Uno se hace hincha de la camiseta que se pone. La primera vez que me puse la camiseta de Vélez fue para jugar cuando tenía 12 años. A partir de ahí me la puse todos los días”.
Sin contradicciones, Bianchi dejó en claro que puede sentir afecto por Boca -por su historia y sus logros- sin que eso modifique su pertenencia original a Vélez.