Fin del misterio: se conoció por qué Carlos Bianchi dejó de ir a ver a Boca a la Bombonera

El exentrenador fue visto en el Amalfitani durante la última fecha del Clausura y explicó los motivos por los cuales no asiste a los partidos de Boca.

Carlos Bianchi contó por qué no va a ver a Boca en La Bombonera.

Carlos Bianchi fue visto nuevamente en el Estadio José Amalfitani durante la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, en el partido entre Vélez y River. Lo cierto es que la imagen del Virrey en uno de los palcos del estadio volvió a despertar comentarios entre los hinchas del fútbol argentino, especialmente entre los de Boca.

Recordemos que Bianchi mantiene un fuerte vínculo con Vélez, el club en el que se inició y al que siempre definió como “su casa”. Su presencia en Liniers no sorprendió. Lo que sí generó ruido fue la llamativa ausencia del exentrenador en los partidos del Xeneize, institución en la que construyó una de las etapas más exitosas del fútbol argentino.

Carlos Bianchi, el virrey del WhatsApp: un hincha de Boca le esciribió y el DT respondió Carlos Bianchi, el virrey del WhatsApp: un hincha de Boca le esciribió y el DT respondió ¿Por qué Carlos Bianchi no va a ver a Boca? Los motivos La respuesta a este interrogante que mantiene en vilo al hincha xeneize la dio el propio Bianchi durante una intervención en el Olé Summit 2025, donde fue consultado sobre su ausencia en la Bombonera. Allí, el Virrey fue directo: “¿Por qué no voy a ver a Boca? Por respeto. Al técnico que está trabajando, miren lo que pasó recién con los cantitos”, explicó.

La referencia del exDT apuntó a evitar situaciones incómodas o interpretaciones inadecuadas en un clima siempre sensible cuando se habla del banco de Boca. Lejos de cualquier especulación, el Virrey remarcó que su decisión busca no afectar el trabajo del entrenador de turno.

HOLA VIRREY Carlos Bianchi en el palco junto a Braian Romero observando a Vélez ante River



Carlos Bianchi en el palco junto a Braian Romero observando a Vélez ante River — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025